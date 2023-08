Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 17 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è una giornata che vi farà pensare ai soldi. Non tutto ciò che desiderate si potrà realizzare perché troppo costoso. Avete bisogno di sistemare le finanze e c’è anche una certa voglia di rispondere a tono a qualche provocazione. Venere è amica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata non è la migliore della settimana e il consiglio è proprio quello di stare alla larga dalle complicazioni. Giove resta nel segno e permette di superare molti fastidi. Oggi e domani qualcuno potrebbe farvi innervosire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Bello questo cielo per i sentimenti quindi lasciatevi andare in amore. Questo è un periodo di grandi novità nella sfera emotiva e sul lavoro c’è qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un periodo di ricostruzione per voi. Avete un forte senso di rivalsa e questo vi porterà ad avere molto successo. Potrebbero esserci piccoli ritardi ma non dovete preoccuparvi, ogni cambiamento che nasce adesso vi porterà lontano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

un periodo un po’ nervoso questo, siete abbastanza irritabili e voi, dopotutto, quando non riuscite a fare qualcosa vi arrabbiate solitamente. Attenzione a non stuzzicare un leone in questi due giorni perché potrebbe essere pericoloso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel lavoro sono cambiati i riferimenti e c’è anche chi ha dovuto rinunciare a un ruolo importante o affrontare dei disguidi. Giove favorevole, però, vi rende vincenti. Attenzione solo all’amore dove c’è un po’ di crisi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Continua questo bel periodo di recupero per voi e questo giovedì porta belle soluzioni e una grande voglia di fare. Vi sentite con tante responsabilità sulle spalle ma i successi lavorativi sono dietro l’angolo. In amore riuscirete a capire cosa desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Aspettatevi dei cambiamenti sul lavoro, soprattutto se lavorate come dipendenti. Questi ultimi giorni di agosto portano svolte importanti ma sarete premiati. In amore non fissatevi sul mantenere il controllo, lasciatevi andare ma solo se ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Bella questa giornata anche se domani avrete ancora più forza. Riuscirete a risolvere un problema di cuore e chi è single dovrebbe uscire di casa e stare tra la gente. Possono nascere nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa settimana è iniziata in modo un po’ strano con una domenica e lunedì non proprio ottimali. La fatica accumulata è tanta anche se il vostro ruolo non viene messo in discussione. In amore arrivano un po’ più di certezze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le coppie che hanno discusso e che sono state in crisi ultimamente arrivano quasi ad un ultimatum, o dentro o fuori. Non è un periodo molto passionale questo e per quanto riguarda i soldi, attenzione a non fare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State aspettando una risposta che sembra non arrivare o comunque volete organizzare un nuovo progetto in vista dell’autunno. Saturno nel segno comporta un ritorno al passato, una collaborazione interrotta che torna attiva. In amore è un periodo particolare.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.