Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 5 dicembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 Dicembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni dell’astrologo sono disponibili non solo durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2, ma anche sulle frequenze radiofoniche di Radio LatteMiele. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi ti senti combattuto tra due direzioni. Sai bene che ritirarsi al momento è l’opzione migliore e ti stai a poco a poco rassegnando a lasciar correre senza reagire, nell’attesa di una prossima opportunità. Tuttavia, questa opzione non ti piace. Ma qualcuno della tua cerchia ti ordina di chinare il capo, per questa volta. Oggi la pazienza è d’obbligo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Senti davvero il bisogno di qualcosa di palpitante. Ad esempio, potresti sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Devi fare attenzione a non ferire la tua cerchia più ristretta. Prova con un modo di fare più rilassato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche se forse oggi avrai delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da te, questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te è meno importante di quello che tu pensi di te stesso. Non aver paura delle reazioni forti, potresti ricavarne una lezione molto istruttiva di accettazione di sé.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Una relazione con una persona cara ha bisogno di evolvere, magari basta un piccolo ritocco a livello interpersonale. Se puoi puntare ad un simile cambiamento senza aver paura di perdere il controllo, il vostro legame ne uscirà rafforzato. In questo momento hai bisogno di ricevere, ma troverai qualche ostacolo sul tuo cammino.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l’impressione che gli stai voltando le spalle. Pur essendo di natura tollerante, a volte puoi mostrarti piuttosto intransigente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo. Poco importa la direzione che prendono i tuoi pensieri, la tua mente è saldamente legata a loro, e riuscirai a superare una tappa che ti prefiggevi da tanto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso. A tempo debito troverai la persona che, non solo saprà darti tutta la sua attenzione, ma proverà anche ad aiutarti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv