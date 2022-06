Oroscopo Paolo Fox del weekend di domenica 26 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 giugno 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nella giornata di domani ritrovate capacità e modi di risolvere problemi che vi trascinate da tempo. Chi ha saputo seminare bene durante gli ultimi mesi non potrà rimanere deluso da questo particolare periodo nel quale molti pianeti, in particolare Giove, sono favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Toro

partire dalla giornata di domani, potrete concludere un affare e il risultato dipenderà solo ed esclusivamente dalle vostre capacità. I giovani potranno investire in nuove città e saranno trovate soluzioni legate a proprietà, vendite e acquisti. E’ il momento giusto per ratificare qualcosa di veramente importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di domani è importante perché Luna entra nel segno e vi darà una buona dose di energia e vitalità. Le coppie arrivate fino a qui sono molto forti. Questi giorni sono fertili per le idee ma non solo. Le coppie che desiderano avere un figlio dovranno solo mettersi al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nella giornata di domani inizia un periodo di netto miglioramento emotivo e fisico che culminerà con il novilunio del 29. La fine di Giugno vi regala più garanzie, sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto sentimentale. Dovete andare avanti con fiducia in vista del prossimo mese, quando avrete anche Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Secondo le vostre stelle le giornate di domani e quelle successive dovranno passare nel segno del relax. Godetevi qualche momento di riposo e qualche distrazione, ve lo meritate! Questo momento facilita i legami tra innamorati. I più giovani vivranno piccole insoddisfazioni dovute a momenti di forte gelosia o distanza. Tentare un recupero sarà indispensabile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani dovrete fare i conti con una Luna in aspetto contrario. Vi conviene fare poche cose e dedicarvi al riposo, soprattutto se sentirete affiorare un po’ di stanchezza. Rimandate ogni discussione alla prossima settimana. Se ci saranno tensioni o provocazioni fatevi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Come anticipato da questo Oroscopo, fino al prossimo 30 Giugno le emozioni saranno molto più semplici da vivere e da gestire. L’amore recupera e anche l’ardore. Chi è solo dovrebbe cominciare a guardarsi intorno in vista del mese di Luglio. Fate attenzione solo ai rapporti con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dalla giornata di domani e fino alla fine di Giugno riuscirete a recuperare una buona energia. Con un cielo di questo tipo dovete mettervi in gioco in amore. Perché non organizzate qualcosa di speciale tra il 28 e il 30? In quel periodo avrete Luna e Sole, approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di domani sarà da affrontare con la massima cautela. Purtroppo Luna in opposizione potrebbe causare qualche spesa di troppo, contrattempi o solo un po’ di stanchezza. Serve prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani dovete iniziare a non riversare le tensioni nate nel lavoro in amore, altrimenti rischiate di non dare ascolto alla persona amata o di mostrarti svagato. Sono stelle che portano qualche piccola complicazione in più. Tocca a voi recuperare un po’ di equilibrio. Con i segni Ariete e Cancro potrebbe esserci qualche agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il mese di Giugno, come rivela questo Oroscopo, si chiude con una buona notizia. Da qui in avanti avrete modo di recuperare pienamente a livello psicofisico. Adesso Venere è attiva e potrete rimettervi in gioco anche in amore, soprattutto se siete soli da tempo. I nuovi incontri sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nelle giornate di domani e lunedì la Luna in aspetto contrario potrebbe portare qualche tensione in amore. Potreste ritrovarvi a fare i capricci per qualcosa che non va o forse sarete solo più esigenti verso gli altri. Non sarà una situazione astrologica capace di destabilizzare i legami forti ma raccomandiamo maggiore cautela.

