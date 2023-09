Oroscopo Paolo Fox del weekend: le stelle di domenica 24 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tutto lo stress e la stanchezza accumulati nel corso della settimana si faranno sentire nel corso delle prossime ore. Mantenete la calma e non prendetevela con chi non ha nulla a che vedere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete un po’ agitati e sotto stress a causa di qualche difficoltà economica di troppo… Questo in realtà vale anche per l’amore. Bene gli affari e il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ottime stelle in questo fine settimana di fine settembre, soprattutto per quanto riguarda l’amore, ma anche alle amicizie e alle relazioni interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, dovete ritrovare serenità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Possibili tensioni all’interno della coppia per chi ha una relazione stabile. I litigi potrebbero essere dovuti al fatto che voi dovete lavorare nel fine settimana, mentre il vostro partner ha altri progetti e programmi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Fine settimana positivo per l’amore: chi vive già una storia lunga e consolidata può approfittarne per fare un grande passo in avanti. Chi è single può fare incontri importanti. Dovete uscire di casa e darvi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Fine settimana positivo per il vostro segno: la vostra paura forse è quella di non riuscire a concretizzare i vostri progetti, ma se non ci mettete il giusto impegno sarà impossibile che le cose cambino.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fine settimana in cui dovrete puntare tutto sull’amore: avete Venere e Mercurio dalla vostra parte oltre alla Luna nuova che entra nel vostro segno. Approfittatene, in particolare se siete single e in cerca dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete particolarmente riflessivi, soprattutto in amore. Cercate di capire cosa volete realmente, in particolare in amore. Lasciatevi andare di più, regalatevi splendide emozioni e approfittate del fine settimana in corso per rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente, dopo giornate turbolente, ritrovate la pace e la serenità. Il vostro sarà un fine settimana positivo, dunque, dopo aver vissuto momenti difficili, anche contro la vostra volontà. Basta pensare al passato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Fine settimana sottotono. In amore potrebbero esserci momenti di forte stress e tensione dovuti ad alcuni rapporti non proprio sereni con il partner, oppure il ritorno ingombrante di qualche ex. Approfittate del fine settimana anche per rilassarvi e ricaricare le energie perse nel corso della settimana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Approfittate di questo fine settimana per staccare un po’ dai soliti impegni della settimana. In amore è il caso che curiate maggiormente la vostra storia, perché ultimamente avete trascurate troppo il partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete particolarmente nostalgici e sottotono. Questo deriva soprattutto dal fatto che vi sentite soli e vorreste avere una persona da amare al vostro fianco. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avviare nuove importanti collaborazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.