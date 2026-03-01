Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 1 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi si presenta con un cielo interessante grazie alla Luna favorevole e a Venere appena entrata in questo segno. L’amore sarà stimolante, con possibilità di flirt e nuove amicizie. Chi è in coppia potrebbe sentirsi chiamato a chiarire le proprie intenzioni: conviene capire se si vuole vivere una relazione profonda o lasciare spazio alla leggerezza. Sul lavoro, è necessaria prudenza: alcune difficoltà richiedono attenzione per evitare sorprese, quindi meglio muoversi con calma e lungimiranza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani sarà ricco di emozioni e di sensazioni particolari, che potranno mettere alla prova la pazienza. È un periodo in cui potrebbero emergere polemiche o malintesi, anche dopo un successo o un riconoscimento: chi circonda il segno non sempre ha buone intenzioni. Conviene distinguere chi offre affetto sincero da chi cerca solo di approfittare della propria luce. In amore e in famiglia, meglio concentrarsi sulle persone care, evitando decisioni impulsive o iniziative “strane”.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il momento è ideale per guardare avanti e concentrarsi sul futuro, sebbene Mercurio in posizione dissonante possa amplificare sensi di colpa o rimpianti. Chi ha lasciato un lavoro di lungo periodo potrebbe sentirsi in colpa, ma la decisione era giusta e dettata dall’istinto. La Luna favorevole consiglia di prendersi cura del corpo e concedersi piccoli piaceri per recuperare energie dopo periodi stressanti. È un tempo di equilibrio e riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I prossimi giorni si annunciano intensi, con Marte e Giove pronti a dare grande energia, soprattutto sul lavoro. Ora è il momento di fare chiarezza e liberarsi di ciò che non soddisfa: le scelte fatte saranno fonte di leggerezza, non di sofferenza. Le vittorie ottenute hanno rafforzato l’autostima, ma il fisico ha bisogno di recuperare; il riposo sarà prezioso. Questa domenica invita a riflettere sulle priorità, a pianificare con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi promette emozioni particolari, con Venere pronta a regalare sensazioni intense già a partire dai prossimi giorni. Chi ha una persona nel cuore dovrebbe mettere da parte l’orgoglio e lasciarsi guidare dalla passione, senza timori o remore. Sul lavoro, il periodo è promettente: sebbene il picco sia atteso per luglio, già ora l’influsso dei pianeti favorisce iniziative e possibilità interessanti. È una giornata in cui intuizione e coraggio possono aprire nuove porte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi invita alla riflessione e alla comprensione di ciò che è accaduto di recente, soprattutto se si è stati protagonisti di successi o riconoscimenti. L’euforia può alternarsi a una certa agitazione, dovuta alla voglia di mantenere standard elevati. Conviene godersi il momento senza preoccuparsi troppo del futuro e trascorrere la giornata accanto a persone che stimolano e intrigano. Questo è un periodo positivo, perfetto per raccogliere energie e nutrire relazioni autentiche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il cielo di oggi regala forza e incisività, con opportunità che possono manifestarsi sia nel lavoro che nei rapporti personali. In amore, chi è separato o vive una relazione in crisi può sentirsi chiamato a chiarire dubbi e tensioni: il momento è adatto per sciogliere ansie e paure interiori. Attività piacevoli e momenti di relax saranno utili per allentare lo stress accumulato. Oggi è un giorno ideale per ascoltare se stessi, comunicare con chiarezza e prendere iniziative che aiutino a ritrovare equilibrio e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domenica intensa, ma con ottime prospettive: dopo giorni di preoccupazioni, anche familiari, arriva l’occasione di ritrovare leggerezza. Il Sole e Mercurio rimangono favorevoli, mentre Marte si prepara a un transito energizzante affiancando Giove. Marzo sarà un mese importante per relazioni, accordi e nuove opportunità professionali. I ricordi del passato emergono senza più provocare dolore, e la giornata invita a dedicarsi a svaghi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi Luna favorevole e un cielo generalmente benevolo. Le tensioni recenti di Mercurio, Venere e del Sole possono aver portato provocazioni, ma presto tornerà il momento di splendere, soprattutto in amore, a partire dal 6 marzo. Saturno ha iniziato un transito positivo e Giove seguirà da luglio: è il momento di prendere decisioni per sé stessi, anche se questo significa rompere con aspettative altrui. La giornata invita a seguire il cuore, a essere responsabili delle proprie scelte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna favorevole accompagna un weekend promettente, preludio a una nuova settimana piena di opportunità. In amore è tempo di riflettere, grazie al transito di Venere che permette di valutare con attenzione le relazioni interpersonali. La giornata suggerisce prudenza per la salute: anche piccoli malesseri non vanno trascurati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La domenica porta un mix di ambizione e realtà: da un lato la voglia di fare grandi cose, dall’altro la consapevolezza che i risultati desiderati tardano ad arrivare. La creatività è sempre un alleato prezioso, ma nelle ultime ore le spese impreviste possono aver creato qualche disagio. È consigliabile lasciar scivolare le tensioni e non prendere decisioni impulsive. Le stelle suggeriscono di recuperare energie!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il cielo di oggi è amico, con pianeti che incoraggiano a guardare il bicchiere mezzo pieno. Le stelle portano conferme e spingono a mantenere fiducia nel futuro, soprattutto tra sabato 7 e domenica 8 marzo, quando le emozioni saranno particolarmente intense. Conviene organizzare qualcosa di speciale con il partner o con le persone care. È un periodo sereno da vivere pienamente, senza rinunce o timori.

