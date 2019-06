Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 19 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: mercoledì 19 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 19 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Ora non è che per riconoscenza devi per forza accettare un incarico e fare cose che non desideri fare! Posso dire, però, che questo è un momento molto particolare, perchè dopo un momento di grande forza c’è come una pausa di riflessione! Queste sono giornate in cui alcune notizie non arrivano, o se arrivano non sono proprio quelle che vorresti ascoltare.

In amore e nei rapporti ci sono situazioni complesse: non parlo necessariamente di crisi irrisolvibili, ma potrebbero esserci polemiche, frasi non dette e lontananze.

Oroscopo Toro

Mercoledì forte, giovedì debole! E quindi, se devi fare un discorso importante è meglio parlare in queste 24 ore, considerando il fatto che grazie a queste stelle non potrai sbagliare! Sono favoriti i rapporti con gli altri, specialmente quelli di amicizia e quelli che riguardano persone di altre città.

Lo ripeto, in questo mercoledì sei molto forte, ma tra stasera e giovedì ci sarà un calo, anche di tipo fisico.

Oroscopo Gemelli

In questi giorni non posso certo dire che tutte le situazioni di lavoro, legati e burocratiche che vanno avanti ormai da mesi potranno essere superate. Anzi, è probabile che ci siano nuovi scontri, nuovi disagi e una forte tensione. Sappiamo che questo è un anno di mediazioni, mentre la fine dell’ostilità è fissata per la fine del 2019!

Se ci sono persone che ti osteggiano, prima dell’autunno sarà difficile sconfiggerle, ma si può trovare una via di mezzo. Come dicevo martedì, il lavoro non va però c’è l’amore che può essere più potente, soprattutto tra giovedì e venerdì!

Oroscopo Cancro

Il tuo è un segno tendenzialmente conservatore, e quindi anche quando convive da anni con una persona ma non è contento di un sentimento, a volte tradisce e lo fa sperando che quel tradimento non crei problemi al rapporto ufficiale. Tuttavia, quelli che hanno vissuto una crisi e sono stati attratti da un’altra persone, pur non avendo ceduto ora sono un pò in balia delle circostanze.

C’è chi agli inizi dell’anno ha addirittura cambiato partner e ora si sente un pò sotto pressione. Sono giornate importanti per il lavoro: qualcosa è cambiato e bisogna mettersi in gioco in altri ambienti.

Oroscopo Leone

Quelli che non trovano l’amore devono chiedersi se non sono un pò troppo arroccati su posizioni di critica estrema, se magari non si sentono superiori a tutti quelli che incontrano! Chi vive così, vive male! Devi cercare di essere un pò più disponibile.

C’è da dire che se un amore non funziona, giovedì e venerdì potrebbero essere giornate particolari, problematiche, però non abbiamo più quel senso di stanchezza e nervosismo che c’è stato il mese scorso. Incontri favoriti.

Oroscopo Vergine

Giornate importanti con Saturno e Urano in ottimo aspetto. I cambiamenti che vivi in questo momento sembrano molto rivelanti: è chiaro che ognuno ha la propria vita ed età: le persone più grandi possono pensare ad un cambiamento di vita, ad un pensionamento che però potrà anche un nuovo lavoro, i più giovani avranno un’estate piena di attività, anche se part-time.

Quindi si parla di una situazione non sono benefica, ma anche più tranquilla. Se lavoro e studio sono favoriti, l’amore resta ancora in dubbio o in via di sistemazione.

Oroscopo Bilancia

E’ un momento in cui bisogna lottare molto per ottenere le cose, una certa visibilità, per vivere situazioni migliori. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un blocco. E specialmente quelli che lavorano in coppia con un socio, sentono che è arrivato il momento di spezzare certi legami, di concludere certi rapporti che non funzionano più.

Chi ha appena concluso un contratto, per ora non vede luce. In amore fortunatamente non ci sono grandi dubbi, grandi dilemmi: ma se il tuo cuore è solo devi guardarti attorno!

Oroscopo Scorpione

Se devi parlare con certe persone per concludere un accordo, questa giornata di mercoledì funziona bene, mentre giovedì e venerdì potrebbe esserci qualcosa che non va. In generale stai vivendo una fase di grande tormento ma anche di grande liberazione: puoi accettare qualcosa di nuovo solo se ne vale davvero la pena. Inoltre, c’è da dire che i rapporti di lavoro al momento non sono così rilevanti ma sono sicuramente migliori rispetto al mese scorso.

Quindi, anche se non ti va di fare una cosa, è chiaro che dovrai comunque farla! Possibili cambiamenti di ruolo, di ufficio. C’è qualcuno che potrebbe aiutarti anche all’ultimo minuto. Se non ci sono novità, potresti anche annoiarti e arrabbiarti!

Oroscopo Sagittario

Tu non hai paura di sfidare il mondo, il destino e le persone che in qualche modo possono essere identificate come rivali, come competitori. Tuttavia hai uno stile personale, non vuoi essere scorretto e aspetti che siano gli altri a muoversi per cercare soluzioni che siano facilmente applicabili.-

In questo periodo in amore c’è qualche conflitto, forse perché c’è una distanza psicologica da colmare!

Oroscopo Capricorno

In questi giorni l’amore è poco stabile: o non c’è oppure se c’è non è vissuto con grande passione! Sembra proprio che tu nn abbia altre mire per la testa, altre ambizioni, che il lavoro non conti molto di più. Ricordo, tra l’altro, che in questo periodo può nascere qualche discussione di lavoro: se lavori come dipendente, l’insoddisfazione è dietro l’angolo!

Fortunatamente questo Saturno nel segno aiuta a non demordere, a non rinunciare. E anche se si cade, si cade in piedi. Ma che fatica andare avanti!

Oroscopo Acquario

In questi giorni tutto va un pochino al rallentato. Ad esempio, anche compravendite e trattative sembrano più ritardate. E’ probabile che di recente tu abbia vissuto una piccola crisi d’amore, ma per fortuna i prossimi tre giorni, con la Luna che toccherà il tuo segno tra giovedì e venerdì, regalano una condizione di recupero.

Certo, non è detto che tutte le coppie abbiano vissuto una crisi, ma Maggio è stato un mese polemico, difficile. E ora in questa parte finale di Giugno dovrai capire cosa è successo circa un mese fa e rimetterli in carreggiata!.

Oroscopo Pesci

L‘amore in questi giorni viaggia al rallentatore, il che non significa che non ci siano rapporti validi, ma probabilmente non credi del tutto a quello che dice il partner. Attenzione a non far tornare quel problema, quella distanza, quel distacco emotivo che c’è stata tra Gennaio e Febbraio scorsi.

Molti di voi, infatti, ricorderanno quanto sia stato pesante l’inizio di questo 2019! Se un amore non funziona, se pensi che una persona non stia ripagando la tua attenzione come vorresti, in questi giorni potresti anche fargliela pagare.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!