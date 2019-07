Oroscopo Paolo Fox di lunedì 1 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: lunedì 1 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 1 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 1 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questo Luglio parte in maniera piuttosto interessante per quanto riguarda le questioni di lavoro e i progetti che possono partire tra Agosto e Ottobre. Tra l’altro, nonostante Agosto sarebbe un mese da destinare alle vacanze, per molti di voi sarà lavorativo o comunque porterà affari da pianificare, quindi non bisogna abbassare la guardia.

Resta un pochino più caotica la situazione in amore, non tanto perchè non ci sono riferimenti quanto perchè in questi gironi sembri più scontento. Martedì e mercoledì saranno giornate da prendere con le molle!

Oroscopo Toro

Settimana importante con Venere che da mercoledì inizia un bel transito nel tuo segno. Ricordo a tutti che è arrivato il momento di cambiare, anche se non lo si desidera. Ed in effetti, è già dagli inizi dell’anno o addirittura dalla fine dell’anno scorso che qualcuno ha cambiato stile di vita, a volte suo malgrado, anche per una questione personale, fisica o magari per una scelta.

Martedì e mercoledì saranno due giornate importanti per cercare un recupero in amore. Fine settimana intrigante.

Oroscopo Gemelli

Si parte con la Luna nel tuo segno: hai una bella grinta, una bella spinta! E sulla base di quello che hai vissuto nel corso delle ultime tre o quattro settimane, puoi costruire una grande estate. Voglio ricordare che Agosto sarà un mese di riferimento per le questioni legali e finanziarie. Ma prima della fine dell’anno non si avrà giustizia riguardo ai problemi più importanti.

In questo Luglio, invece, arriva una piccola conferma in più. Dal punto di vista lavorativo hai dovuto rinunciare a qualcosa, mentre dal punto di vista amoroso bisogna recuperare il tempo perduto: giovedì e venerdì saranno giornate ideali in tal senso.

Oroscopo Cancro

In questi giorni sei molto motivato, vuoi fare tante cose, ma al tempo stesso sei un pò spaventato: è come se ci fosse una sorta di ansia da prestazione, magari perchè hai di fronte un nuovo incarico, un nuovo progetto. Non manca la volontà di fare ma resta una grande paura di sbagliare!

E le prime tre giornate di questa settimana sono un pò pericolose da questo punto di vista perchè in questo cielo si legge una grande tensione che può compromettere i risultati. Per quanto riguarda l’amore, a Luglio può tornare protagonista!

Oroscopo Leone

E’ una settimana importante: ti ricordo che Luglio e Agosto saranno mesi dominanti, questo può voler dire che se ci sai fare si ottengono grandi risultati. E’ come se avessi la possibilità di salire su un palcoscenico e dimostrare tutto quello che sai fare. Se lo sai fare bene, avrai un grande successo!

Le stelle sono dalla tua e ti offrono l’occasione di sviluppare nuovi progetti; purtroppo devo dire che a volte vai oltre il consentito perchè ami stupire e scandalizzare, ti diverti a crearti dei nemici per poterli poi sopraffare. Ma questo tipo di atteggiamento andrebbe limitato perchè è un peccato perdere tempo con chi non ti merita.

Oroscopo Vergine

Questa settimana inizia in maniera un pò stordita. Questo lunedì in particolare mi sembra davvero confuso; mi auguro che negli ultimi due giorni non ci sia stato putiferio in amore perchè sappiamo che dalla fine di Giugno c’è qualcosa che non va. Nei casi migliori si è trattato di una disputa perchè tu pensi di organizzare la vita in un modo e il partner non è d’accordo. Nella peggiore delle ipotesi, invece, c’è stato un problema di distanza da colmare.

Da mercoledì la situazione dal punto di vista emotivo si fa più intensa, anche se non abbiamo ancora il grande cielo dell’autunno. C’è chi sta mettendo in cantiere un grande cambiamento, anche di casa se occorre.

Oroscopo Bilancia

Settimana un pò particolare: è come se ti sentissi scoraggiato o deluso perchè nell’ambito dello studio e del lavoro non ci sono stati i risultati che avresti voluto. E poi a volte ti è sembrato davvero di lottare contro i mulini a vento, di correre senza arrivare mai alla meta.

Le giornate fino a mercoledì portano una lieve malinconia che andrà contrastata e che sopratutto non bisogna riversare in amore.

Oroscopo Scorpione

Stai attraversando una fase importante: martedì e mercoledì ci sarà un primo indizio di fortuna o comunque certe situazioni diverranno finalmente più chiare. Se c’è una cosa che non sopporti è attendere una risposta: non preoccuparti sta arrivando!

Per fortuna non ci sono stelle contrarie però è probabile che nel lavoro qualcuno abbia fatto un passo indietro. E’ come se ci fosse stato un disagio, un problema che ti ha impedito di evolverti. Ma l’importante è cadere in piedi! Giornate interessanti per i rapporti con gli altri.

Oroscopo Sagittario

E un lunedì’ sottotono, stordito. Ma a breve si riguadagna terreno alla grande, anche perchè un pò come tutti i segni di fuoco, tra Luglio e Agosto avrai grandi carte da giocare. E chi è più furbo e ha già una strategia vincente potrà veramente concludere l’estate in grande stile! E’ un momento importante per i sentimenti e nonostante tutti i problemi, sarà possibile dichiarare il tuo amore.

Sei stato bravo a mascherare anche momenti di disagio, ma se hai detto qualche bugia è saltata fuori, è stata scoperta! Se ci sono stati problemi economici, per orgoglio non hai intenzione di rivelarlo a nessuno.

Oroscopo Capricorno

Questa settimana parte con qualcuno dubbio che può riguardare anche le relazioni interpersonali: qui bisogna capire che cosa è accaduto nella tua vita, perchè se sei tra quelli che tra Marzo e Aprile hanno avuto una crisi d’amore, in questi giorni è probabile che ci sia una sorta di stasi. Il tuo è un periodo di recupero ma può ancora tornare qualche dubbio, perchè hai la memoria lunga!

Non riesci facilmente a superare traumi e situazioni che riguardano la vita affettiva, però anziché restare in silenzio ora devi dire quello che provi, specialmente se vedi che qualcosa non funziona più come prima.

Oroscopo Acquario

Periodo un pò confuso: tra Luglio e Agosto molti di voi dovranno effettivamente capire cosa desiderano e soprattutto evitare strapazzi e disattenzioni. Questo inizio di Luglio mi sembra un pò più pesante; tra giovedì e venerdì scorsi c’è stato un momento di confusione anche nell’ambito del lavoro, potresti aver detto si ad un lavoro e ripensarci subito dopo. Ci sono persone che sono state poco attente nei tuoi confronti.

E’ un momento in cui, anche dal punto di vista sentimentale stai cercare di ritrovare un pò di tranquillità. Mi raccomando, fai passare questo periodo senza agire in maniera troppo irruenta: in famiglia la situazione resta contorta.

Oroscopo Pesci

In questa prima giornata del mese potresti ancora risentire di qualche sbandamento. E d’altronde, nella vostra vita capita spesso di drammatizzare le situazioni! E in amore ancora di più; sappiamo che per te una storia d’amore non può essere solo interessante ma deve essere travolgente! Se è in atto una separazione non è come per tutti solamente dolorosa, per te è un terremoto emotivo!

Cerca di tornare a ragionare in maniera più serena, anche perché da mercoledì Venere prenderà le difese del tuo segno per farti vedere la vita in maniera più serena!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!