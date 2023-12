Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 29 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi piace avere a che fare con persone combattive che non amano dire sempre sì. Per questo motivo troverete stimolante il rapporto con persone del segno dell’Ariete, dei Gemelli, del Sagittario o del Leone. Anche nel lavoro avrete tanti pianeti che gireranno a vostro favore e che agevoleranno soprattutto le persone che stanno coltivando dei progetti interessanti per il futuro. Cercate di trascorrere il Capodanno in compagnia di persone stimolanti e piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Prosegue questa fase di stanchezza e di apatia che vi attanaglia a causa dell’opposizione di Venere che fra l’altro si esaurirà a breve. Ci sono ancora delle questioni aperte da chiarire, sia in famiglia che in amore. Il giusto momento per parlare chiaro e far valere il vostro punto di vista sarà domenica prossima. Ci saranno delle questioni legali o burocratiche da sistemare. Chi è single da tempo forse dovrebbe incolpare la propria pigrizia e la propria apatia. Dovreste uscire di più e frequentare persone più stimolanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non è un periodo facile per l’amore per le persone dei Gemelli. Saranno frequenti i battibecchi anche per questioni di banale entità. Forse dovreste cercare di essere cauti e di usare le parole con maggiore prudenza anche per non urtare la suscettibilità altrui. A breve ci saranno molti pianeti opposti che vi causeranno dei dubbi e delle perplessità, soprattutto per quanto concerne l’amore. Se c’è una trattativa in corso, sarà meglio affrontarla senza giungere a conclusioni troppo affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non c’è grande entusiasmo in tutto ciò che fate in questo momento. Queste stelle un po’ oppositive potrebbero favorire l’apatia e la pigrizia. Le coppie che si sono separate potrebbero giungere ad un accordo importante per il proprio futuro. Il lavoro potrebbe tornare in auge in futuro soprattutto per coloro che hanno idee importanti e progetti da portare avanti nel 2024. Se c’è qualcosa che bolle in pentola, adesso è il momento di crederci i più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con la Luna che transita nel segno, aumenterà anche la vostra passionalità e il vostro carisma. Adesso c’è più voglia e più desiderio di condividere dei bei momenti con la persona amata. Sarete maggiormente coinvolti sul lato sentimentale e ci sarà modo anche di riconciliarsi se provenite da un periodo un po’ complicato sul piano delle relazioni. Soprattutto con persone del segno dell’Ariete, dei Gemelli e del Sagittario, potrebbero nascere delle ottime intese. Nel lavoro sono in arrivo dei progetti molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo turbinio di emozioni e di situazioni controverse non sta facendo altro che rendervi ancora più insicuri e incerti sul vostro futuro. Soprattutto le coppie di lunga data stanno faticando a ritrovare l’intesa. Le incomprensioni sono sempre dietro l’angolo in questo momento della vostra vita. Quella odierna sarà una giornata caratterizzata da tensioni e nervosismo. Cercate di usare le parole con moderazione altrimenti potrebbero sorgere delle dispute accese.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sta per riaccendersi la fiamma della passione in questo momento. Spesso tendete a dire sempre di no ad ogni cosa e questo vi causa qualche inimicizia. Forse dovreste dare più fiducia agli altri evitando di chiudervi in voi stessi. Dal punto di vista lavorativo provenite da una fase eccessivamente pesante sotto tanti punti di vista. Cercate di essere più costruttivi e di credere di più nei vostri mezzi. Gennaio sarà un mese esaltante soprattutto per chi studia o deve dare un esame.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sta per iniziare una fase di progresso. Dopo un periodo caratterizzato da tensioni e agitazione. Spesso tendete a scaricare su voi stessi la responsabilità di ciò che vi accade, colpevolizzandovi oltre i vostri demeriti. Dovreste cercare di amare di più voi stessi anche per poter stare bene con gli altri. Adesso inizierà una fase di recupero che vi consentirà di recuperare il rapporto con persone che si sono allontanate da voi a causa di un dissidio o una incomprensione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Da fine mese potrebbero decollare dei progetti importanti con il vostro partner. Torneranno in auge delle vecchie questioni che riguardano il lavoro e la vostra sfera economica. La giornata di domenica sarà importante soprattutto per le relazioni sociali perché potrete finalmente incontrare nuovamente vecchi amici o conoscere nuove persone. Tutte le storie che nascono in questo periodo potrebbero essere particolarmente passionali e travolgenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Da tempo state cercando delle nuove opportunità che faticano ad arrivare. Soprattutto le persone che hanno maggiore tempra e che possono vantare un curriculum importante, avranno trovato delle nuove chance per crescere dal punto di vista economico. Provenite da un mese di novembre in cui siete entrati in contrasto con gli altri, soprattutto con coloro che non fanno il proprio dovere. La giornata di domenica sarà preziosa per coloro che si sono separati da poco e stanno cercando nuove situazioni sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna opposta vi causerà qualche conflitto con persone importanti. In questi casi occorre cercare di usare con prudenza le parole anche per non peggiorare la situazione e non rovinarvi gli ultimi giorni dell’anno. Soprattutto in questi giorni di festa dovreste frequentare ambienti nuovi per conoscere gente intrigante. Soprattutto chi si è lasciato da poco, adesso avrà qualche opportunità in più per conoscere gente attraente e disponibile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Entro il prossimo mese di marzo sarete chiamati a dover fare una scelta importante che riguarderà soprattutto il lavoro. Arrivano delle nuove responsabilità nella vostra vita e questo rappresenta sicuramente una possibile svolta. Secondo l’Oroscopo del giorno, soprattutto coloro che ultimamente hanno accumulato un certo livore con qualcuno, sentiranno il bisogno di scaricarlo. Cercate di farlo in maniera corretta e avveduta, altrimenti rischierete di rovinarvi il Capodanno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.