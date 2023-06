Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 23 giugno 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 giugno 2023. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai sempre più voglia di stabilizzare il tuo rapporto di coppia. Cerca di risolvere le difficoltà con le persone che ti vogliono bene. In ambito lavorativo, dovresti fare una revisione di tutti i tuoi rapporti professionali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è contraria, ma in questo week end la Luna sarà favorevole e ti aiuterà nell’amore. Evita delle discussioni troppo vivaci con il tuo ex. Sul lavoro potresti aver bisogno di aiuto. Per quanto riguarda la tua salute, sei un po’ giù di morale, ma almeno fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per chi sta vivendo una crisi di coppia, questo è un momento un po’ delicato. Se vuoi vivere l’amore nel migliore dei modi non devi accettare più compromessi. Cerca di non rimuginare troppo su cose che ormai non puoi più cambiare. Sul lavoro sono in arrivo delle comunicazioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si prospetta un week end frizzante. Se lavori in un settore creativo o nello spettacolo, presto potrai recuperare. Ultimamente hai accumulato molto stress e questo ti porta ad avere dei disturbi cronici.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si prospetta un periodo molto interessante per i sentimenti. Credi di più in te stesso e vedrai che adesso arriverà un buon riscontro. Buone notizie per la tua salute perché ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avvicina la persona che ami. Ti senti più forte e interessato a tutto ciò che ti circonda. Sul lavoro, quando meno te l’aspetti, potrebbe arrivare una buona idea.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se sei in crisi con il tuo partner, è meglio che tu gli parli entro oggi. Sei cambiato, sei diventato molto più concreto. Sul lavoro arriveranno delle novità come ad esempio delle telefonate inaspettate. Buone notizie per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se devi fare una scelta, non farlo in modo affrettato. Attento, potresti avere un problema in famiglia che potrebbe causarti scarsa concentrazione a lavoro. Le tue gambe sono molto affaticate, ogni tanto fai delle camminate e vedrai che ti sentirai meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nella giornata di oggi le stelle sono dalla tua parte. Se sei indeciso tra due storie o tra due persone, prenditi tutto il tempo necessario per decidere. Sul lavoro, oggi fai fatica a restare concentrato. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In serata arriverà un momento di tranquillità. Oggi ti sei svegliato arrabbiato. Sul lavoro, se hai ricevuto un incarico molto importante non perdere tempo inutilmente e fai vedere quanto vali. A fine giornata sentirai una forte stanchezza addosso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere e Marte in opposizione non favoriscono le storie d’amore. Giove in dissonanza porta tanta voglia di cambiare. Chi svolge un tipo di lavoro creativo avrà più risorse a sua disposizione, invece chi lavora come dipendente potrà avere delle responsabilità maggiori. Sei molto teso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se sei single potresti fare degli incontri molto trasgressivi. Hai tanta voglia di rimetterti in gioco e di realizzare le tue idee, abbi pazienza e vedrai che tra poco riuscirai a portare a termine degli impegni molto importanti.

