Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 18 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buona fortuna a tutti gli Ariete che vogliono fare scelte decisive nella loro vita. Le storie nate negli ultimi giorni sono importanti e chi ha raggiunto un plateau vorrà ritrovare la pace o semplicemente divertirsi. Anche se la storia è finita, sarà sostituita. È un periodo di rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Negli ultimi mesi avete vissuto una situazione un po’ tesa e particolare. Avete bisogno di un po’ di tranquillità in questo momento. Le anime solitarie e coloro che hanno avuto una relazione di recente troveranno ovviamente difficile avere dubbi, cambiare idea, mettere in pausa una relazione o definire la fine di un rapporto avvenuto in passato. Giornata interessante per cercare di risolvere questioni che riguardano la proprietà e il denaro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è troppo da fare e poco tempo per farlo. Se avete al vostro fianco un partner dalla personalità volubile, potreste cercare di evitare le polemiche. Al lavoro, è il momento di essere critici e ciò che sentite potrebbe non piacervi. In amore la serata potrebbe essere un po’ polemica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi e domani mattina la situazione è interessante dal punto di vista astrologico. I prossimi mesi sono cruciali, ma ricordate che state lottando per risolvere le questioni familiari. In futuro arriveranno buone notizie per quanto riguarda le cause e le questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Forse c’è un problema da risolvere. Nei periodi positivi, la vita si illumina e possiamo vedere angoli bui e cose che non volevamo sapere. Venere è nel vostro segno, quindi non volete che l’amore si blocchi. Al lavoro, i disaccordi sui gruppi o sulle linee d’azione potrebbero aver già ceduto. Questo è un periodo in cui i nuovi colleghi e collaboratori avranno bisogno di qualcuno di cui potersi fidare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mercurio e Marte transitano molto vicini al vostro segno zodiacale. Potreste arrabbiarvi se un partner lavorativo o sentimentale non capisce i vostri problemi. Dal 23 agosto il lavoro riprenderà e le amicizie saranno messe alla prova. Questa è una giornata in cui diventate energici e avete voglia di evadere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le prossime settimane vi aiuteranno a risolvere questioni in sospeso. La giornata di oggi porta chiarezza mentale e se dovete rimandare una scelta, è solo perché non sentite di essere in uno stato mentale perfetto. Tutte le situazioni problematiche che si sono presentate negli ultimi mesi sono state causate da distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo periodo desiderate un lavoro più stabile. In una relazione, quando sembrate distanti o difficili con qualcuno, anche se volete sorridere e mostrare che le cose vanno bene, c’è qualcosa che non va in voi. Potreste essere attratti da alcune persone. Il fine settimana è positivo e la Luna entrerà nel vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa giornata sarete un po’ frustrati. È chiaro che l’amore paga un prezzo e dovete risolvere alcuni dubbi e incertezze finanziarie sorti negli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nelle prossime tre settimane dovrete risolvere questioni finanziarie e lavorative. Questo è un anno molto importante. Sul lavoro, possono tornare a fare ciò che amano e tornare in campo dopo un periodo complicato. Se avete un buon progetto o una buona idea, i vostri nemici non potranno fermarvi; con l’avvicinarsi di settembre, a seconda del vostro ruolo, potrete contare su soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete bisogno di un periodo di recupero, visto che negli ultimi mesi c’è stato un po’ di fermo. Dovete riflettere bene su quello che state facendo. Anche se c’è un grande amore, potreste non essere in grado di permettervelo finanziariamente, quindi dovete sistemare le cose che riguardano la vostra casa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa giornata inizia in modo ambiguo e potreste essere fonte di provocazioni. Ci sono momenti della serata in cui potreste sentirvi un po’ a disagio o stanchi, quindi non prendetevela comoda. Se dovete uscire o viaggiare, pianificate bene o potreste arrivare in ritardo.

