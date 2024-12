Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 14 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Qualcuno potrebbe aspettarsi un chiarimento da voi dopo un dissidio avuto qualche giorno fa. È vero che voi siete persone energiche e determinate, ma spesso canalizzate questo fervore nella maniera più inappropriata finendo per ferire o offendere qualcuno. A volte bisogna avere anche l’umiltà di chiedere scusa quando si riconosce di aver esagerato. Questo weekend vi aiuterà proprio a sanare vecchi rancori e a mettere a posto una situazione che si è fatta complicata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Gli impegni sono eccessivi però è necessario per ora rimettere in ordine i conti. C’è chi ha già dovuto fare cambiamenti importanti a livello aziendale o ha dovuto effettuare già ristrutturazioni in passato. Entro la prossima primavera occorrerà nuovamente cercare di riordinare tutto per evitare che la situazione possa sfuggirvi di mano. Venere contraria potrebbe portare un po’ di caos in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna nel segno insieme a Giove che arriverà a vostro supporto da domenica renderanno questo oroscopo molto intrigante soprattutto a livello sentimentale. Anche Venere in buon aspetto verrà in soccorso di quelle coppie che ultimamente hanno vissuto dei momenti critici. Ci sono dei ritardi nel lavoro ma non dovrete scoraggiarvi perché molto presto si cambierà pagina. Dovrete cercare di non incupirvi e di non perdervi d’animo, perché presto tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovresti cercare di contrastare le critiche che magari avete subito nel lavoro facendo leva sulla vostra autostima e sul vostro amor proprio. Magari non tutto sta girando per il verso giusto, ma questo non dovrà scoraggiarvi. In questo weekend le stelle proteggeranno i sentimenti e le relazioni sociali. Anche una semplice amicizia potrebbe davvero diventare qualcosa di più importante. Cercate di non chiudervi in casa e di aprirvi di più alla socialità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete un po’ preso in mano il controllo della vostra vita. Quando avete Marte dalla vostra parte, nessuno può fermarvi. È vero che ultimamente siete andati incontro a problemi a livello relazionale magari anche per sentimenti non sempre ricambiati, ma adesso state cercando di rimettere tutto in ordine mettendo i patti in chiaro. È come se stessi facendo una sorta di pulizia eliminando problemi e fastidi di ogni genere e soprattutto mettendo da parte le persone che non si sono dimostrate sincere. La Luna favorevole aiuta a mitigare le intemperanze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna e Mercurio dissonanti sono un problema per voi e renderanno questo weekend un po’ complicato. Dovrete cercare di evitare di pensare alle negatività mettendo al primo posto l’amore. In questi giorni oscillate un po’ troppo tra l’ottimismo e il pessimismo. Le variazioni dell’umore sono il riflesso di questo momento di indecisione. Forse non sapete cosa fare in futuro e tutto questo vi disorienta un po’ . È tempo di ricucire uno strappo soprattutto in famiglia. Oggi e domani sarebbe meglio evitare di fare le ore piccole o di stressarvi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non passate il tempo a rimuginare, perché sarebbe solo un modo per sprecare un momento importante anche dal punto di vista astrologico. Cercate di accettare gli inviti che ricevete perché si sta aprendo un periodo importante contrassegnato da pianeti molto favorevoli. Provenite da una settimana un po’ dura che vi ha tolto un po’ di energia. Tra oggi e domani sono favoriti i viaggi ma anche la socialità. Uscite di più e non chiudetevi in casa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le giornate di lunedì e martedì saranno fondamentali per definire questioni personali o lavorative. Fare finta di nulla in amore soprattutto se ci sono state delle incomprensioni, non si rivelerà una scelta vincente anche perché avete Venere in aspetto nervoso. Spesso vi capita di aiutare chi è in difficoltà ma questo vostro altruismo, alla lunga, potrebbe un po’ stancarvi. Magari ogni tanto dovreste mettere voi stessi al primo posto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento non serve arrabbiarsi anche se c’è una Luna in opposizione. Ma avete le spalle larghe e quindi potrete affrontare discussioni e anche superare delle preoccupazioni legali e finanziarie senza alcun timore. Evitate di proferire qualche parola di troppo, se vi trovate davanti a persone che cercano di provocarvi. Forse qualcuno potrebbe giudicarvi troppo severamente e questo potrebbe urtare la vostra suscettibilità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In genere avete pochi amori e pochi amici perché ritenete che siano poche le persone degne di attenzione. Adesso è importante farvi circondare da persone importanti e valide per portare aventi dei progetti a cui tenete, anche perché non potete fare tutto da soli. La Luna attiva nei giorni di festa porterà gioia e armonia in famiglia e nelle relazioni con gli amici più cari. Ci sono importanti progetti da portare avanti che renderanno elettrizzante il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Luna e Venere a favore vi danno maggiore forza ma anche maggiore consapevolezza dei vostri mezzi. Giove e Venere in aspetto fantastico indicano anche un passo in avanti per le coppie. Questo resta un periodo in cui amate progettare cose nuove e stravolgere la vostra vita. Dovrete cogliere la palla al balzo per portarvi avanti nel lavoro ma anche per allargare i vostri orizzonti professionali. Non fossilizzatevi su ciò che avete e cercate di sperimentare cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dovrete cercare di contare fino a dieci prima di parlare anche perché le giornate di sabato e domenica potrebbero rivelarsi provocatorie. Siete persone che ascoltano tanto gli altri, tuttavia in questo momento siete piuttosto irritabili e basta poco per mandarvi in escandescenza. Il consiglio delle stelle è quello di farvi scivolare le cose addosso evitando di raccogliere le provocazioni di coloro che amano mettervi in difficoltà. A volte fare buon viso a cattivo gioco può diventare un segno di forza e di grande personalità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.