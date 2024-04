Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Negli ultimi due giorni la fatica si è fatta sentire parecchio, avete avuto a che fare con diverse iniziative ma ora sarebbe il caso di riposare. Più di qualcuno non è soddisfatto dei risultati che sta avendo o della piega che stanno prendendo alcuni progetti, inoltre ci sono dei blocchi che vi limitano e innervosiscono. Il weekend sarà migliore ma dovrete arrivarci in qualche modo… siate pazienti perché non si può avere tutto e subito. Le persone libere da impegni e responsabilità pensano a un cambio radicale di vita, se c’è la possibilità perché no?

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dal 29 aprile godrete di una forza straordinaria, grazie a Venere che entrerà nel segno, ora però state ancora recuperando da eventi conflittuali che comunque vi hanno reso più forti e consapevoli. Avete voglia di fare cose diverse rispetto al passato, specialmente se le motivazioni per qualcosa erano legate al viverle insieme ad una persona o a dei collaboratori che non ci sono più per vari motivi; entro fine maggio, infatti, bisognerà chiedersi se continuare o meno alcuni progetti. I single o i separati farebbero bene a guardarsi attorno, la fine di questo mese promette qualcosa di più!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete nel pieno di una settimana da vivere in maniera divertente e nella quale si possono vincere sfide importanti! Questo cielo, inoltre, vi consente di verificare la tenuta di un rapporto e affacciarvi all’amore con rinnovato spirito, anche chi è reduce da una crisi quindi può ripartire e andare lontano. Le stelle sono dalla vostra parte e vi doneranno grande spensieratezza, non commettete l’errore di girarvi dall’altra parte e rifiutare questo dono importante soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere e Mercurio in aspetto conflittuale vi rendono perplessi e creano dispute fastidiose, possibili discussioni anche per motivi inutili; in alcuni casi però vi siete arrabbiati con una persona per far valere i vostri diritti, il che è sempre sacrosanto. Magari potreste rimanere in silenzio per un po’, in modo da far passare la tempesta, ma non per molto… Dal 29 aprile Venere sarà in aspetto migliore, come per gli amici del Toro, e metterà la vita in discesa. Soluzioni a dilemmi in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna contraria porta dubbi e perplessità, soprattutto sul lavoro dove al momento ci sono limiti al vostro raggio d’azione: siate pazienti e cauti fino a inizio giugno, poi arriveranno forza e occasioni interessanti. C’è da mettere in piedi una nuova sfida, fare qualcosa di importante e significativo rispetto al passato, ma le preoccupazioni sono tante e c’è anche del malumore passeggero da archiviare il prima possibile. C’è poi chi deve ripartire da zero riguardo qualcosa o addirittura scegliere tra due storie parallele, occhio a non prendere decisioni precipitose: in tal senso aspettate il mese di maggio in cui avrete tutto più chiaro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Anche voi, come gli amici del Leone, siete in attesa dell’arrivo di maggio, nel quale dovrete avviare progetti e affrontare sfide importanti in vista della seconda parte dell’anno. Molte iniziative sono ancora in via di elaborazione ma non dovete avere fretta né fare le cose in maniera precipitosa, è vero che il 2025 sarà complicato per tanti di voi ma manca ancora parecchio tempo… rimboccatevi le maniche e organizzatevi al meglio tenendo presente tutti questi fattori. Con Venere attiva dal 29 aprile l’amore può tornare in equilibrio facendovi vivere belle emozioni!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il mese di aprile non è stato positivo per i nati sotto questo segno: stress, polemiche, tensioni, dubbi e cali fisici hanno “colorato” questo periodo, dovrete resistere ancora un altro po’ perché non si vedono novità all’orizzonte. Per voi narcisisti vedere qualche “ruga in più” potrebbe rappresentare un dramma ma non fateci caso, si tratta solo di una fase che presto passerà! In queste 24 ore, intanto, potreste dover fare una revisione delle vostre finanze; qualcuno sta spendendo troppo e deve limitare le uscite, oppure c’è una spesa consistente da fare e bisogna capire come reperire i fondi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna nel segno vi rende ispirati e pieni di idee, questa è la giornata ideale per agire e affrontare una prova (magari anche presentare un progetto). Fino al 15 maggio permane quella strana tensione che vi infastidisce ma le soluzioni sono comunque dietro l’angolo, proprio a causa del mix tra la vostra determinazione e l’influenza dei pianeti. Nel prossimo mese, inoltre, terrà banco la domanda “rimanere in un gruppo di lavoro cambiare aria?”. Da giugno Giove non sarà più opposto, un messaggio di speranza per tutti quelli che hanno avuto problemi e desiderano solo pace e tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ci sono alcuni conti in sospeso da sistemare, approfittate di questo momento in cui le stelle vi sorridono e vi danno una mano nel trovare una soluzione. Vi attendono nuove opportunità di lavoro da cogliere al volo, l’unico problema è che Marte dissonante vi sta privando di forza ed energie. Cercate di riposare un po’ di più e di non strapazzarvi troppo, il che per voi è complicato visto che non riuscite mai a stare senza far niente e con le mani in mano… Dovrete fare uno sforzo per non andare in tilt”! Bene invece l’amore, le storie appena nate possono proseguire serenamente e quelle più datate stanno pensando a progetti comuni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Inizia per voi una fase di recupero importante, proprio quello che ci voleva dopo una prima parte di aprile complicata e faticosa. Chi è in attesa di risposte, carte, soluzioni burocratiche e conferme non dovrà più attendere tanto, finalmente i nodi stanno arrivando al pettine così come le notizie che aspettavate. Presto ogni cosa si sbloccherà, fidatevi di questo cielo e della posizione favorevole dei pianeti! Vanno meglio anche le dispute con gli altri che saranno meno faticose e più gestibili, finalmente iniziate a respirare aria di serenità e tranquillità (o almeno la burrasca dei giorni scorsi sembra essere finita). Non trascurate la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il rischio di farvi sopraffare da reazioni emotive irragionevoli è alto, non fatevi condizionare dal nervosismo (anche se è molto forte) e mantenete l’autocontrollo altrimenti saranno guai! In amore, soprattutto, dovete riflettere con molta attenzione su una decisione da prendere, non fatelo in preda alla rabbia perché potreste pentirvi amaramente di una strada presa o un gesto fatto senza lucidità. Doppia cautela nei rapporti con Toro, Leone e Scorpione, va bene l’entusiasmo ma è la razionalità che deve guidare le scelte più radicali.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna è in ottimo aspetto e si unisce alla coppia favorevole Sole-Giove, tutta questa settimana quindi funziona come catalizzatore di nuove esperienze. State recuperando bene le forze, siete grintosi e carichi nonché pieni di stimoli riguardo un progetto da seguire. Bene anche l’amore con incontri piacevoli da fare proprio in queste 24 ore. Non dimenticate le grandi intuizioni che a maggio potrebbero portare buoni frutti. É senz’altro un gran periodo per voi che avete ritrovato tranquillità e capacità di azione, continuate così e battete il ferro finché è caldo!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.