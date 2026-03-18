Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 18 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi trovate in una fase in cui l’energia non manca, ma va incanalata con maggiore equilibrio. In amore emerge una forte passionalità, anche se qualche tensione può nascere da reazioni troppo impulsive. Nel lavoro avete voglia di agire e di ottenere risultati concreti, e le occasioni non mancano, purché evitiate decisioni affrettate. La salute richiede attenzione allo stress!

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo un momento più disteso rispetto al passato recente, e questo si riflette anche nei rapporti personali. In amore si respira un clima più sereno, utile per rafforzare i legami. Sul lavoro conviene procedere con calma e senso pratico, senza forzare i tempi: i risultati arrivano gradualmente. La salute appare in miglioramento, con un buon recupero di energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete bisogno di chiarezza, soprattutto nei rapporti affettivi, dove alcune decisioni richiedono attenzione. In amore il dialogo resta fondamentale per evitare incomprensioni. Nel lavoro è richiesta concentrazione: le distrazioni possono rallentare i vostri progressi. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono protagoniste e vi rendono più sensibili del solito. In amore cercate conferme e dolcezza, ma evitate di lasciarvi trascinare da piccoli sbalzi d’umore. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, ma dovrete essere attenti e determinati. La salute risente un po’ dell’altalena emotiva.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avvertite il bisogno di ritrovare fiducia e motivazione. In amore tornano momenti intensi, ma è importante non lasciarsi guidare dall’orgoglio. Sul lavoro qualcosa si muove, anche se serve pazienza per vedere risultati concreti. La salute è buona, ma non trascurate il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi muovete con prudenza, cercando di mantenere il controllo delle situazioni. In amore possono emergere chiarimenti utili, soprattutto in ambito familiare. Sul lavoro è necessario procedere senza fretta, prestando attenzione ad ogni dettaglio. La salute è in miglioramento e l’umore appare più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le relazioni tornano al centro della vostra attenzione. In amore si respira una certa armonia, anche se resta importante mantenere equilibrio nelle emozioni. Sul lavoro si presentano occasioni interessanti, ma dovrete valutarle con attenzione prima di prendere decisioni. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il cielo vi sostiene con una buona carica emotiva e una discreta fortuna. In amore trovate stabilità e una sensualità più intensa, che rafforza i legami. Nel lavoro si intravedono sviluppi favorevoli e anche possibili riconoscimenti. La salute è buona e vi permette di affrontare tutto con maggiore determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete voglia di novità e di esperienze stimolanti. In amore si aprono possibilità interessanti, soprattutto per chi è alla ricerca di emozioni nuove. Sul lavoro la crescita è possibile, ma serve prudenza nelle scelte per evitare errori. La salute è discreta, ma mantenere uno stile di vita equilibrato sarà importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State costruendo qualcosa di importante con pazienza e determinazione. In amore emerge un bisogno di stabilità che può rafforzare i rapporti esistenti. Nel lavoro arrivano segnali incoraggianti, con risultati che premiano l’impegno. La salute è generalmente buona, anche se un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vi sentite più dinamici e aperti alle relazioni sociali. In amore c’è spazio per nuove conoscenze o per rinnovare l’intesa con il partner. Sul lavoro le idee innovative possono portarvi lontano, soprattutto se avete il coraggio di proporle. La salute è in equilibrio, ma è meglio prestare attenzione a non disperdere troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il periodo invita alla riflessione e all’ascolto interiore. In amore cercate autenticità e profondità, evitando situazioni poco chiare. Sul lavoro è meglio non prendere decisioni affrettate, ma osservare con attenzione ciò che accade intorno a voi. La salute richiede cura soprattutto sul piano emotivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.