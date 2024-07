Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete letteralmente inarrestabili in questo periodo! Un cielo come il vostro difficilmente si fa vedere, inoltre tra pochi giorni ci sarà anche Venere in buona posizione ad indicare il desiderio di nascere o rinascere a nuova vita. Favorito soprattutto chi vuole confermare una storia d’amore o magari cerca un incontro speciale ed emozionante. É il vostro momento, non precludetevi assolutamente nulla!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete stufi di dire sempre le stesse cose a persone che non vi ascoltano, non hanno voglia di farlo o addirittura hanno deciso di non seguire i vostri consigli. Il rischio è quello di prestare il fianco alle polemiche e risultare vulnerabili, dovrete essere bravi a mantenere la calma e non perdere le staffe!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata regala energie, entusiasmo e una gran voglia di fare. C’è chi deve riparare a qualche danno legato al passato e per forza di cose dovrà essere cauto. Attenzione alle finanze: poche entrate e troppe uscite! Questo “conto aperto” con i soldi non deve però influenzare il rapporto con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete tra i segni che avrà e otterrà di più nell’estate 2024. Le occasioni non mancheranno grazie a stelle importanti e a un cielo buono. Arriveranno anche giornate con la classica “Luna storta”, quelle in cui la malinconia si farà sentire e rischierà di influenzarvi troppo, ma dovrete essere forti e continuare a far valere il vostro grande entusiasmo che vi porterà in alto e lontano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete al centro dell’attenzione, i riflettori sono accesi su di voi ed è un’ottima occasione per mostrare cosa sapete fare! A breve ci sarà la possibilità di verificare una storia d’amore grazie anche alla presenza di Luna e Mercurio a favore. Ottime possibilità di intuizioni geniali quindi seguite l’istinto e non ve ne pentirete!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il vostro pragmatismo sta perdendo “pezzi” ultimamente. Avete deciso di tagliare alcuni rami secchi e arriverete ad agosto con la motivazione giusta per tenere accanto a voi solo le persone che lo meritano, specialmente in amore. I single potrebbero approfittare di questo mese per incontrare persone nuove e iniziare qualche frequentazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete reduci da un periodo molto faticoso ma finalmente Venere sta tornando amica e metterà le cose a posto. E’ tempo di dire addio alle tante indecisioni nate di recente, ai sensi di colpa, alle ansie e soprattutto alle persone che vogliono addossarvi la colpa di eventi. Dovete rimettervi al centro della vostra vita!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State vivendo una fase di dubbi, soprattutto in amore: da una parte non sapete più se amate qualcuno o meno, dall’altra vi dispiacerebbe gettare alle ortiche un sentimento. Serve fare chiarezza nel vostro cuore, una riflessione senza pressioni!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La vostra indole nomade, di navigare a vista, di vivere e scoprire le cose giorno per giorno sta per scontrarsi con la necessità di avere certezze, sia in amore che sul lavoro. Avete bisogno di mettere dei punti fermi, dei riferimenti che diano un minimo di sicurezza a voi e a chi vi sta accanto. La voglia di innovare e di cambiare c’è ancora ed è giusto che venga seguita, ma evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

I blocchi che vi stanno limitando in questi giorni finalmente stanno saltando grazie alla presenza di alcuni pianeti favorevoli e al ritorno di un’energia straripante. Novità anche in amore dove vi sentivate inadeguati e non pronti ad avere qualcuno accanto. Resta questo un periodo intenso per via dei tanti impegni, delle responsabilità e di nuove avventure affettive.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se di recente c’è stato un momento spiacevole, di disagio o di grande stress, dovreste prendervi del tempo per fermarvi e superarlo. Avete chiesto tantissimo al vostro fisico, e anche alla mente, ora dovete necessariamente rallentare e dare al corpo i giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dovete necessariamente eliminare la rabbia, protagonista negli ultimi tempi. C’è qualcosa che vi turba parecchio e vi fa vivere male, e non è possibile prolungare ancora quest’agonia! Se avete bisogno del supporto di qualcuno non esitate a chiederlo perché tutti prima o poi hanno bisogno di aiuto. Intanto l’amore chiama ed entro domenica fareste bene a rispondere.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.