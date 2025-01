Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 7 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 7 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Prosegue per l’Ariete questo cielo molto valido soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali. E’ un anno che è iniziato all’insegna delle emozioni importanti e che diventerà ancora più interessante con l’approssimarsi alla seconda metà del mese di gennaio. Va anche ricordato che dal 4 febbraio avrete Venere nel segno e questo vi permetterà di vivere le relazioni in maniera più armonica. Dall’8 al 28 gennaio dovrete cercare di gestire i vostri soldi con una certa parsimonia. Sono assolutamente da evitare investimenti azzardati e colpi di testa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La settimana è iniziata in maniera molto interessante. Da giorno 8 avrete anche Mercurio in ottimo aspetto a darvi manforte. Dopo le tensioni del passato e le chiusure, adesso state meglio con voi stessi. Potrete trovare anche soluzioni ad alcune controversie legali o burocratiche. La prima parte del 2025 sarà sicuramente migliore della seconda parte, soprattutto per quanto concerne alcuni aspetti pratici della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tra sabato e domenica scorsa sono nate alcune situazioni che per voi potrebbero rappresentare un vero e proprio peso. Magari potrebbe essere nata qualche polemica in famiglia o un disaccordo che ha creato tensione e agitazione. Dal giorno 10 avrete la Luna dalla vostra parte a darvi manforte, ecco perchè le stelle vi invitano fin da adesso ad essere voi a cercare dei chiarimenti anche per evitare che queste tensioni possano sedimentare e ingigantirsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di oggi nascerà con la Luna in aspetto particolare e dovrete cercare di non inciampare in inutili polemiche. Chi da ieri ha avvertito qualche perplessità o ha vissuto qualche tensione, dovrebbe cercare di scrollarsi di dosso quei grattacapi che potrebbero avvelenare il clima domestico. Sarà meglio essere più oculati nella gestione dei vostri soldi. Ultimamente avete avuto troppe spese e adesso sarebbe l’ora di fare un po’ di economia e di stringere la cinghia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo cielo armonico porterà nuove emozioni nella vostra vita. Nei primi due giorni di gennaio avete faticato un pò ma con la Luna dalla vostra parte potrete risalire la china. Voi siete dei megalomani quando vi ponete delle ambizioni, anche perchè non amate vivere nelle ristrettezze. Questo però può incidere sulle vostre finanze, ma in questo momento sarebbe meglio non azzardare e non avventurarvi in spese inutili.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento della vostra vita avete sicuramente le idee più chiare su ciò che volete fare in futuro. Dal 4 al 6 gennaio avete vissuto qualche turbamento anche pechè state attraversando una fase di progettazione e di sperimentazione. Giove dissonante porterà dei conflitti con colleghi o capi. Le stelle vi invitano a studiare nuove strategie per non entrare in conflitto con gli altri e di agire con maggiore diplomazia evitando di dire sempre ciò che pensate anche quando non è realmente necessario.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa Luna opposta potrebbe essere foriera di qualche disagio. Le stelle migliori per le relazioni sono quelle che avrete nel prossimo weekend. Alcuni sono stati male nelle passate settimane ma adesso la situazione, almeno dal punto di vista astrologico, sembra volgere per il meglio. Ecco perchè, anche se ultimanente c’è stata qualche battuta d’arresto sarà meglio rimanere concentrati sui vostri obiettivi senza perdere l’ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il mese di gennaio è partito in maniera incoraggiante. Soprattutto le giornate centrali della settimana potrebbero rivelarsi assai fruttuose anche dal punto di vista relazionale. Da oggi l’entrata di Mercurio in un segno amico vi permetterà di trovare interessanti soluzioni ad alcuni problemi che vi affliggono da tempo e vi permetteranno, altresì, di fare ottime scelte a lunga scadenza. Chi proviene da una dolorosa separazione non dovrà lasciarsi andare. Ben presto la sorte girerà dalla vostra parte, quindi sappiate approfittarne.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa Luna presente nel vostro cielo vi permetterà di togliervi qualche dubbio e di avere le idee più chiare sul futuro. Dal punto di vista relazionale ci sono ancora delle tensioni da sciogliere, forse servirebbe un chiarimento immediato anche per evitare che certe frustrazioni possano sedimentarsi. In alcune relazioni sono venuti meno gli stimoli. Febbraio sarà un mese molto intrigante dal punto di vista relazionale e vi permetterà di trovare la quadra se qualcosa non funziona.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ciò che sta mancando attorno a voi è quella serenità a cui ambite, forse a causa di qualche incomprensione di troppo. Cercate di non appesantire questa giornata. Dall’8 al 28 gennaio ci saranno delle novità interessanti anche grazie all’ottimo aspetto di Mercurio che premia soprattutto le relazioni e le collaborazioni a livello lavorativo. Chi vuole continuare a vivere in modo armonico una storia d’amore emozionante, avrà il via libera da parte delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le giornate centrali della settimana saranno sottotono. Nei prossimi due giorni saranno premiate soprattutto quelle persone che hanno dei progetti importanti da portare avanti. L’Acquario vivrà anche delle trasformazioni importanti nella propria vita soprattutto nella prima parte del 2025. Si tratta di cambiamenti che potrebbero essere un trasloco, un trasferimento o un cambiamento a livello lavorativo. Sarà opportuno condividere queste svolte radicali con una persona che vi vuole bene e che vi supporta con sincerità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere nel segno e una Luna in aspetto favorevole vi permetteranno di potervi confrontare con gli altri in maniera più costruttiva. Chi ha una storia che funziona, non dovrà temere nulla perchè tutto si potrà risolvere facilmente. Ma chi dovrà chiarire una vecchia ruggine nata con un ex, dovrà muoversi tempestivamente e non tirarla per le lunghe. Oggi ci saranno notizie inaspettate in arrivo da molto lontano.

