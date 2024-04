Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 16 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete pronti a vivere giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista? Merito della Luna che è dalla vostra parte. Durante la giornata in amore potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è in opposizione: vi attende una giornata un po’ sottotono. Non temete: le cose si sistemeranno a metà settimana soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto convincenti negli affari e nel rapporto con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vi attende un’ottima giornata dal punto di vista dell’amore. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorridono e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dal vostro partner se non a breve, nel giro di qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, state per affrontare vari cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giove in opposizione questa settimana. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio non vi porterà buone notizie. Per quanto riguarda l’amore cercate di avere un comportamento sempre rispettoso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vi aspettano giornate non proprio entusiasmanti a causa di Marte in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentirvi demoralizzati: i vostri guadagni attualmente non sono così alti. Tenete duro ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Al via una settimana molto stimolante. Tutto merito di Giove che è favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molta fortuna dal momento che riuscirete a sviluppare al meglio le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avrete Mercurio in opposizione che vi porterà alti e bassi sul lavoro. Invece in amore Venere in posizione favorevole sarà di grande aiuto e vi regalerà momenti più che entusiasmanti con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vi attende una giornata tra alti e bassi. In amore godrete di una bella forza che sarà di grande aiuto nella vostra relazione di coppia; se siete single avrete una grande voglia di distrarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete Sole e Luna in trigono. Per quanto riguarda l’amore, l’affiatamento di coppia sarà molto buono mentre se siete single approfittate del periodo per provare a conoscere qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giove favorevole. In amore durante le prossime ore di questa giornata di metà aprile date più fiducia al partner. Se siete single, potreste incontrare delle persone. Per quanto riguarda il lavoro, siete più precisi che mai in queste giornate di metà aprile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore la famiglia sarà molto importante e per nulla al mondo lascerete in difficoltà il partner o le persone a cui volete bene. Se siete single avrete tanto fascino da vendere. Cogliete l’occasione!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere potrebbe portarvi dei problemi anche rilevanti. In amore vi sembrerà più difficile del previsto riuscire ad andare d’accordo con il partner. Capitolo lavoro: da soli renderete il doppio del solito. Bene così.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.