Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 30 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Grazie a queste stelle sarà possibile organizzare un Capodanno molto interessante soprattutto per chi non lavora. Sappiate che gli amori che sono nati da poco saranno travolti dalla passione in questi giorni di festa. Se avete un partner con cui state davvero bene insieme, il vostro primo giorno dell’anno sarà davvero memorabile. Sarà un Capodanno un po’ meno entusiasmante per chi deve lavorare. Proprio in ambito lavorativo potrebbero sorgere alcuni dissidi. Cercate di mantenere i nervi saldi ed evitate di farvi prendere dall’impulsività.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il 2025 dovrete essere ambiziosi, magari potreste ottenere un nuovo incarico o fare un avanzamento di carriera. Molto dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento. Cercate di non porre limiti alla provvidenza e di puntare sempre verso obiettivi prestigiosi. Venere tra qualche giorno non sarà più contraria, quindi riuscirete finalmente a ritrovare la voglia di stare insieme al partner o di riavvicinarvi ad una persona con la quale, recentemente, sono sorti dei dissidi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa fase aumentano le probabilità di migliorare la vostra socialità e di trovarvi bene con gli altri. Non c’è più la Luna contraria e questo sarà un buon presagio per Capodanno. Giove nel segno vi rende risoluti e determinati. Se recentemente avete detto no consapevolmente ad un progetto lo avete fatto perchè non ci credevate più. Insomma, non fateve una colpa se avete dovuto dire qualche “no” magari ferendo qualcuno. Meglio essere sinceri piuttosto che accettare qualcosa in cui non credete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Luna e Sole in opposizione potrebbero creare un po’ di tensione nella vostra vita. Avete voglia di vivere un Capodanno in intimità senza troppa confusione ma circondati solo dalle persone care. In questo momento non amate essere ipocriti e farvi circondare da persone per le quali non nutrite una grande stima. Se c’è un accordo da confermare, fareste bene a chiederne immediatamente conto senza attendere altro tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il vostro Natale non è stato al top forse a causa di qualche complicazione o di qualche ritardo che vi ha un po’ innervositi. A Capodanno ci sarà modo di recuperare dal punto di vista emotivo. Ci sarà modo di recuperare ottimismo e volontà. Qualcuno è preoccupato per qualche vicenda familiare magari legata alla casa o alla gestione dei figli. Forse qualcuno ha accumulato troppe cose da fare o troppe responsabilità e adesso si sente troppo sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nonostante il vostro 2024 non sia stato da incorniciare, siete arrivati al penultimo giorno dell’anno con una grande grinta in corpo. Oggi avrete Sole e Luna in ottimo aspetto. Magari non riuscirete a fare tutto quello che avete in mente ma riuscirete ugualmente a fare tante cose interessanti. Fate trionfare la verità nella vostra vita. Se c’è da manifestare del dissenso per qualcosa che non vi sta bene, fate sentire la vostra voce. Il vostro Capodanno sarà nel complesso molto stimolante, quindi cercate di essere ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In queste ultimre ore del 2024 sarete un po’ nervosi e tesi. Forse non avreste voglia di starvene con persone che non vi piacciono affatto o che non stimate. Il 2025 sarà l’anno in cui dovrete svoltare e cambiare pagina. Cercate di dimenticare qualche recente trascorso e di concentrarvi di più sul futuro. Se pensare al passato vi intristisce, sappiate che il vostro 2025 sarà molto soddisfacente soprattutto dal punto di vista lavorativo. Quindi cercate di stare su con il morale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le tante opposizioni planetarie del 2024 sono ormai svanite ecco perchè per voi si prospetta un inizio anno molto interessante sotto tanti punti di vista. Secondo l’Oroscopo del giorno ci sarà anche modo di risvegliare l’amore. Infatti a Gennaio Venere inizierà un transito migliore anche per quelle coppie che di recente hanno discusso molto. Chi ha cambiato lavoro potrebbe iniziare dal prossimo anno ad apprezzare questo cambiamento. Soprattutto dalla prossima Primavera potrebbero esserci novità molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Mercurio vi incita all’azione e ad essere molto più propositivi. Soprattutto grazie a Mercurio abbandonerete i luoghi comuni e i freni inibitori per vivere appieno un inizio di anno che si preannuncia ricco di belle novità. A soffrire saranno invece i Sagittario che hanno troppe responsabilità sulle proprie spalle o sono bloccati in una situazione complicata dalla quale non è facile uscire. Per chi invece ha la possibilità di esercitare la propria autonomia, questo periodo sarà ricco di belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il novilunio non farà altro che aumentare la vostra razionalità e rendervi ancora più concreti e realisti. Non datevi la colpa se ultimamente c’è stato un fermo o un blocco che non è dipeso da voi. Voi pescate spesso nel passato per ottenere il meglio in futuro. Annullare o cancellare tutto quello che è stato fatto in passato è un grande errore e il Capricorno lo sa benissimo. Siete un segno che fa proprio dell’esperienza la propria risorsa maggiore. Cercate di fare leva proprio su questa vostra saggezza per non commettere nuovi errori e per crescere in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste stelle esalteranno la vostra creatività ma anche la vostra sfera amicale. In questo momento avete stelle confidenti che vi portano ad allargare la cerchia delle vostre conosccenze e a puntare di più sulle relazioni umane. La vita sentimentale può riservarvi delle belle sorprese. Anche coloro che ultimamente sono stati cinici e restii ai sentimenti adesso avranno voglia di lasciarsi andare. State capendo che gli affetti più cari sono più importanti dei soldi e del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sole e Luna in aspetto propizio vi aiuteranno a recuperare anche dal punto di vista emotivo. Fra poco avrete anche Venere nel segno che vi aiuterà a vivere il presente in modo più costruttivo. Oggi alcuni battibecchi nati nel lavoro vi hanno reso un po’ giù di corda anche per colpa delle opposizioni di Giove e Mercurio. Ma in questi ultimi giorni dell’anno è iniziata una fase promettente di grande recupero che vi aiuterà a stare bene con voi stessi e con gli altri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.