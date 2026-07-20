Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 20 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi apre con un cielo favorevole che vi restituisce energia e voglia di fare. È il momento ideale per riprendere buone abitudini e recuperare il benessere fisico. In amore tornano passione e complicità: le coppie possono rafforzare il rapporto, mentre i single avranno occasioni interessanti da cogliere senza esitazioni. Sul lavoro riuscirete a gestire con lucidità una questione rimasta in sospeso, superando piccoli ostacoli con determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle di oggi suggeriscono di amministrare con attenzione il denaro, evitando acquisti impulsivi. Sul lavoro potrebbero verificarsi rallentamenti o ritardi che metteranno alla prova la vostra pazienza, ma mantenere sangue freddo sarà la scelta migliore. L’amore rappresenta un importante punto di riferimento: il dialogo con il partner e l’affetto della famiglia vi aiuteranno a ritrovare serenità. Dedicate più tempo al movimento per scaricare lo stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi premia la vostra intraprendenza sul lavoro. Idee brillanti e spirito d’iniziativa attireranno l’attenzione di superiori e collaboratori, favorendo nuove opportunità di crescita. La carriera, però, rischia di occupare tutto il vostro tempo: cercate di non trascurare il partner o le persone care. L’energia fisica non manca, ma sarà importante alternare gli impegni a momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono le protagoniste della giornata. Chi ha vissuto incomprensioni sentimentali potrà finalmente chiarire e ritrovare un clima più sereno. Anche il benessere personale ne trarrà beneficio, regalandovi maggiore equilibrio e vitalità. Sul lavoro sarà invece opportuno attendere prima di prendere decisioni importanti: la pazienza si rivelerà la vostra migliore alleata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La voglia di emergere sarà particolarmente forte e vi consentirà di ottenere risultati concreti sul lavoro. Trattative economiche, colloqui o richieste professionali potranno evolvere positivamente, purché evitiate atteggiamenti troppo autoritari. In amore sarà fondamentale ascoltare di più il partner e ridurre le tensioni nate per motivi di poco conto. Concedetevi qualche pausa per alleggerire la mente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione sarà il vostro punto di forza. I progetti lavorativi richiederanno concentrazione e cura dei dettagli, qualità che vi permetteranno di distinguervi. La stanchezza, però, potrebbe iniziare a farsi sentire: dedicate maggiore attenzione all’alimentazione e al riposo. In amore la situazione resta stabile, mentre i single farebbero bene ad aprirsi maggiormente alle nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi favorisce il recupero dell’equilibrio interiore. Vi sentirete più sereni e pronti ad affrontare nuovi progetti con entusiasmo. In amore cresce la complicità e non si escludono decisioni importanti per il futuro della coppia. Anche nel lavoro il momento è favorevole: collaborazioni, incontri e nuove relazioni professionali potranno aprire prospettive interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Qualche tensione nei sentimenti potrebbe rendere la giornata più delicata del previsto. Evitate discussioni inutili e cercate il confronto con calma e sincerità. Sul lavoro, invece, arrivano segnali incoraggianti: nuove opportunità o incarichi potrebbero rilanciare le vostre ambizioni. Per mantenere il benessere, cercate di non lasciare che lo stress condizioni il vostro equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’intuito è il vostro migliore alleato sul lavoro. Le idee più originali potranno trasformarsi in risultati concreti e regalarvi nuove soddisfazioni. In amore sentirete il bisogno di uscire dalla routine e di vivere emozioni più coinvolgenti. La forma fisica resta positiva e vi permetterà di affrontare ogni impegno con grande energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le stelle invitano a rallentare e a prendervi maggiore cura del vostro benessere. Dopo un periodo intenso, il riposo diventa indispensabile per recuperare le energie. Sul lavoro è il momento giusto per valutare obiettivi e risultati raggiunti. In amore è consigliabile procedere con calma, soprattutto se state conoscendo una persona da poco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore sarà favorito in giornata. Le coppie vivranno momenti di forte intesa, mentre i single potranno fare incontri destinati a lasciare il segno. Nel lavoro potrebbe emergere qualche momento di insofferenza verso regole e limiti imposti, ma sarà meglio evitare scelte impulsive. Prestate attenzione al benessere della zona cervicale e agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci sono sviluppi positivi nel lavoro, grazie a nuove collaborazioni e opportunità che potranno sbloccare situazioni rimaste ferme da tempo. In arrivo notizie favorevoli anche sul piano contrattuale o economico. In amore sarà importante parlare con chiarezza ed esprimere ciò che provate. La salute resta buona, a patto di rispettare i giusti tempi di riposo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.