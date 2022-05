Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 15 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa appena iniziata è una settimana interessante per i sentimenti soprattutto per chi è pronto a fare nuovi incontri. Cercate di non rivangare il passato. Il periodo è ottimo per dare una svolta anche al vostro lavoro, dovete prepararvi a tutto ciò che vi riserva il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa è una settimana di recupero in ambito professionale anche se di recente la vostra figura è stata ridimensionata. Dovete affrontare i vostri progetti con tanta dedizione. In amore è possibile che le coppie abbiano vissuto un periodo di crisi a causa di influenze esterne, cercate di non dare soddisfazione a persone che potrebbero mettervi in crisi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Maggio è il vostro mese di recupero e vi invita a cambiare il vostro atteggiamento e il vostro modo di fare. Se avete una relazione che dura da tempo alcuni problemi di coppia si risolveranno. Sul lavoro novità per i liberi professionisti, per quelli che hanno una attività. I progetti che nascono adesso si riveleranno vantaggiosi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Cancellate dalla vostra mente situazioni complicate e ingestibili, il passato è passato. Tutti i legami subiscono scossoni, anche le relazioni nate da poco. Il rischio è quello di voler vivere un amore clandestino. Possibilità di guadagno in ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

importante ritrovare coraggio e determinazione, molte cose in questo periodo si sbloccano per cui chiedete consiglio alle persone fidate. Le stelle di questa settimana aiutano coloro che vogliono vivere una grande passione. Anche se nella coppia ci sono problemi questa settimana permette un buon recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

importante non perdere concentrazione e fare attenzione alle questioni economiche. In amore la situazione è di recupero rispetto al mese di Aprile. Se il vostro cuore è solo questa settimana vi dà tanta forza. Nella vita di coppia possibili discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cercate di non alimentare tensioni in ambito professionale, non perdete di vista i vostri obiettivi, si tratta solo di incidenti di percorso. In questa settimana vi sentite di nuovo sotto pressione in amore, è il momento di capire quanto è importante la vostra relazione d’amore, dovreste prendere una decisione definitiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di risolvere ogni problema con saggezza, molti di voi stanno già pianificando i progetti da avviare nei mesi autunnali. Se avete un lavoro dipendente questo è il periodo adatto per avanzare qualche richiesta. In amore cercate di fare più spazio solo a ciò che vi piace di più e sforzatevi di capire meglio ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se avete lavorato bene in passato oggi raccogliete i frutti. Quelli che dovranno affrontare un esame potranno contrare su tre mesi interessanti. In amore avete stelle importanti, Giove e Venere alimentano le passioni, anche un incontro occasionale può diventare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ci sono tante cose da rivedere ed è probabile che possiate perdere la pazienza. Questo non è il periodo migliore per fare salti nel buio, dovete accontentarvi di quello che avete. In amore è da un bel po’ che non siete soddisfatti, sicuramente ci sono ancora problemi da affrontare ma presto riuscirete a risolverli in maniera definitiva.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa settimana permette di trovare un compromesso, le stelle sono più attive e il nuovo transito di Giove favorisce le vostre scelte. Settimana interessante con Venere favorevole, l’ideale sarebbe avere al vostro fianco una persona che vi completi e vi comprenda.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

transiti planetari di questa settimana regalano tanta vitalità a tutti i rapporti di lavoro. Successo per coloro che hanno un lavoro indipendente. In amore state per attraversare una fase di grande svolta tuttavia qualche ripensamento c’è: questa è una settimana vigorosa.

