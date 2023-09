Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 19 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento è il tema del lavoro ad appassionarvi di più. Avete in mente delle idee geniali e dei progetti importanti da portare avanti e siete più determinati che mai ad ottenere risultati mai ottenuti in precedenza. Soprattutto da domani avrete un cielo molto utile soprattutto per chi ha delle questioni di lavoro da risolvere. Marte in opposizione vi renderà particolarmente frizzanti e impazienti. Per questo motivo correte il forte rischio di fare il passo più lungo della gamba. Cercate di agire con prudenza e non fatevi prendere dalla frenesia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È giunta per voi una nuova fase in cui potrete parlare finalmente di liberazione e di un nuovo inizio che sarà più stimolante e proficuo. Già da tempo l’Oroscopo di Fox aveva preventivato a cavallo tra settembre e ottobre dei grandi cambiamenti in arrivo per il Toro. Con Giove in ottimo aspetto e Saturno in posizione molto interessante, ci saranno tutte le condizioni per svoltare ed iniziare anche una nuova avventura a livello imprenditoriale. Se ci sono delle cose che non volete fare più, questo è il momento per dire basta una volta per tutte, senza tentennamenti e pentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il transito di Saturno nel segno sta portando forti rallentamenti nella vostra vita. È cose se sul vostro capo pendesse una spada di Damocle che non vi dà pace. Ovviamente si tratta solo di una fase transitoria che richiederà una certa pazienza e una certa perseveranza. Magari i risultati arriveranno con un certo ritardo e quindi bisognerà attendere il momento giusto. Per una persona dei Gemelli avere pazienza e fermarsi ad aspettare il momento giusto, è molto complicato, anche perché siete abituati ad andare di corsa e a non fermarvi mai.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con Giove e Saturno in ottimo aspetto ci saranno tutte le condizioni per ripartire e per rimettersi in gioco. Questo vale soprattutto per chi ha perso il lavoro e vuole reinserirsi nel circuito produttivo o per chi sta studiando e deve cambiare ritmo per cercare di raggiungere il traguardo più velocemente. Secondo l’Oroscopo del Giorno, la luna in trigono vi darà una spinta ulteriore anche dal punto di vista emotivo. Avete tanti progetti in ballo e volete essere vincenti a tutti i costi. Se avrete perseveranza e costanza, i risultati arriveranno presto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo inizio di settimana farete bene ad affrontare ogni cosa con la dovuta calma, non facendovi prendere dalla frenesia. Ci saranno dei ritardi causati da una combinazione astrale poco favorevole. Per questa ragione sarà meglio centellinare le energie evitando di fare ogni cosa di corsa per poter recuperare il tempo perduto. Chi ha un ruolo di responsabilità potrebbe essere sottoposto a dei controlli o ad alcune pressioni esterne che dovranno essere gestite con prudenza e diplomazia. Non fatevi prendere dall’istinto ed evitate brusche reazioni se qualcosa dovesse andare storto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dall’inizio della primavera, con Saturno in opposizione, avete dovuto affrontare importanti cambiamenti che hanno riguardato il lavoro, ma non solo. Giove favorevole vi aiutato a rimanere sempre in piedi anche quando le cose non si sono messe bene per voi. Adesso stanno sorgendo nuove opportunità da cogliere al volo per le quali dovrete farvi trovare preparati. Chi è single dovrebbe cercare di spingere soprattutto se di recente avete conosciuto una persona intrigante. Fatevi avanti senza riserve e non siate timorosi o timidi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Marte nel segno vi invita a fare tutto di corsa per recuperare il terreno perduto. In questo caso occorre non farsi prendere dalla frenesia di voler fare tutto subito per recuperare terreno, anche perché gli errori sono sempre dietro l’angolo. Meglio cercare di ponderare bene ogni mossa e di agire con prudenza e pazienza. Cercate di non fare troppi sforzi a livello fisico, altrimenti ne pagherete dazio. Secondo l’Oroscopo del giorno, non è questo il momento di accumulare troppo lavoro o di prendere troppi impegni. Meglio concedersi un po’ di riposo in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

È sempre un periodo pesante per voi dello Scorpione, per via dei tanti obblighi e delle poche soddisfazioni. Tuttavia il sostegno della Luna vi aiuterà ad avere brillanti intuizioni, non solo nel lavoro ma anche nella vita pratica. Giove dissonante e Venere contraria fermeranno un po’ i vostri progetti e vi costringeranno a dover rivedere alcuni programmi. Si tratta solo di una fase transitoria che dovrà essere gestita con la dovuta attenzione e senza farsi prendere dalla frenesia. Alcune risposte importanti arriveranno solo ad autunno inoltrato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento per voi la priorità è quella di vivere una relazione che sia soddisfacente e appagante, cercando soprattutto di appianare i contrasti con il partner. Il lavoro, adesso, occupa un ruolo di secondo piano nella vostra vita. Venere in aspetto positivo favorirà soprattutto le giovani coppie e quelle solide, ma anche coloro che stanno ancora cercando l’anima gemella. Nel lavoro, soprattutto di recente, ci sono stati dei rallentamenti importanti. Saturno dissonante vi porterà ad odiare la solita routine delle vostre giornate a aumenterà il desiderio di fare cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State vivendo una fase di ascesa inarrestabile che non incontrerà ostacoli di sorta. É anche vero che siete un po’ stanchi e stressati, perché state dando il massimo riposando molto poco. Ci sono troppe responsabilità che gravano sulle vostre spalle e questo vi rende ancora più tesi e nervosi. Potrebbero sorgere dei contrasti con persone che, secondo voi, non stanno operando in maniera corretta o sono troppo superficiali nel lavoro. Dovrete cercare di mantenere la calma, evitando di dire cose di cui potreste pentirvi amaramente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete seminato molto ma avete ottenuto poco e questo vi fa sentire un po’ stanchi e scoraggiati. Ovviamente si tratta solo di una fase passeggera condizionata dalla presenza di stelle un po’ capricciose. Se avete una richiesta economica da presentare, le stelle vi consigliano di farla subito senza esitare. Dovrete fare delle scelte che potrebbero deludere alcune persone della vostra vita per accontentarne altre. In certi casi, non ci si può esimere dal fare una scelta doverosa anche se dolorosa. In amore potrebbe capitare di desiderare una persona che al momento è irraggiungibile per tutta una serie di motivi che sfuggono alla vostra volontà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Prosegue la fase agitata di questo mese di settembre contrassegnato dall’opposizione di Mercurio. Secondo l’Oroscopo del giorno, qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre qualità e questo potrebbe crearvi nervosismo e ansia. Ci sono ancora troppe situazioni da chiarire nella vostra vita. Farete bene a farlo subito cercando di recuperare il tempo perduto, soprattutto se si parla di questioni sentimentali. Ci sarà modo di recuperare dei progetti che ormai avevate messo nel cassetto anche grazie al transito di Saturno. Cercate di non arrivare ad ottobre con troppi dubbi irrisolti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.