Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 24 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Marte in trigono vi darà una marcia in più e vi consentirà di vincere delle sfide importanti. Chi deve superare un esame, un test o sta portando avanti un progetto importante, adesso avrà la strada spianata verso un’affermazione importante. Anche in amore ci sarà modo di raggiungere dei traguardi inattesi. Sono in arrivo dei cambiamenti importanti che possono riguardare soprattutto la casa e la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ultimamente siete stati un po’ tormentati e nervosi e questo non vi ha messo in condizione di vivere la vostra vita con la giusta serenità. A breve la Luna sarà in aspetto positivo e vi consentirà di recuperare le energie perdute e di ritrovare anche la voglia e il desiderio di stare con gli altri. Ci sarà modo, nel fine settimana, di poter organizzare qualcosa di intrigante insieme al partner o ad amici cari. Giove nel segno vi consentirà di gestire il vostro denaro e i vostri risparmi in maniera assennata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fine settimana inizierà in maniera polemica soprattutto per via dell’opposizione di Marte. Non tollerate questo periodo caratterizzato da lunghe attese e da scontri con persone che non si dimostrano aperte o collaborative con voi. Si tratta solo di una fase passeggera che dovrà essere gestita con calma e lucidità. Voi avete la capacità di programmare le cose con rapidità e con un certo ritmo e non sempre gli altri riescono a stare al vostro passo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non amate avere accanto un partner che dà tutto per scontato. Per questo non mancheranno gli scontri e le polemiche nel corso del fine settimana. Tutto ciò che dovrete fare in questo momento è non perdere la lucidità e cercare di prendere le cose così come vengono, senza forzare gli eventi. Potrebbero esserci scontri con il partner anche per questioni legate alla troppa possessività o alla gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete tra i segni più forti in questo momento soprattutto se si parla di affari o di lavoro. Il mese di novembre è iniziato in maniera un po’ anonima per il Leone, ma adesso le cose stanno cambiando a vista d’occhio. Se doveste ottenere un successo nel lavoro, evitate di pavoneggiarvi troppo altrimenti potreste urtare la suscettibilità altrui. Meglio mantenere un basso profilo per non apparire troppo arroganti. In questo fine settimana potrete capire effettivamente quanto vale per voi una storia d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi sentite un po’ sotto pressione in questo periodo della vostra vita. Molti fanno conto sulla vostra collaborazione e sul vostro talento per conferirvi incarichi di grande responsabilità. Ecco perché siete piuttosto tesi e nervosi. Il fatto che gli altri si affidino a voi dimostra apertamente come siete apprezzati per le vostre qualità e il vostro talento. Marte sta per iniziare per voi un transito un po’ complicato in cui non mancherà il nervosismo e la stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere nel segno riporterà in auge l’amore e i rapporti con le altre persone. Non solo si rafforzerà il legame con il vostro partner, ma ci sarà anche modo di rinsaldare vecchi legami e di allargare la cerchia delle vostre amicizie e dei vostri contatti. È un periodo complessivamente molto buono, anche sul piano lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata odierna sarà molto interessante dal punto di vista astrologico, ma dovrete fare attenzione soprattutto alla giornata di sabato quando potrebbero nascere dei fraintendimenti o delle polemiche per ragioni di gelosia con il vostro partner. Dal 4 dicembre avrete Venere in aspetto positivo potrebbe nuovamente rinverdire la passione e il legame con la vostra dolce metà. Anche chi si è separato da poco, avrà l’opportunità di conoscere una persona intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Entro la giornata di domenica, Marte, Mercurio e Sole saranno nel vostro segno e rappresenteranno una svolta per la vostra vita. Avrete una grande energia e una meravigliosa forza interiore, ma attenti a non correre il rischio di apparire troppo sicuri di voi. Spesso il vostro impeto viene scambiato per saccenza e arroganza. Cercate di essere più umili e di non prevaricare gli altri. Avete voglia di stravolgere tutto e di fare cose nuove!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Di solito il vostro segno mette davanti il dovere al piacere, ma in questo fine settimana dovreste cercare di rimanere più vicini al vostro partner e alla vostra famiglia, staccando un po’ la spina anche per ritrovare il piacere di stare insieme agli altri. Cercate di allontanare quelle persone che non vi meritano affatto e che non si sono dimostrati leali nei vostri confronti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dopo una settimana piuttosto nervosa e piena di impegni, finalmente arriva un fine settimana piuttosto rilassante in cui potrete staccare un po’ la spina. La Luna nel segno vi indurrà a curare di più il vostro fisico e a prendervi cura anche del vostro benessere psichico. Dovrete evitare che la monotonia possa prendere il sopravvento nella vostra vita. Cercate di allontanare le persone che vi trasmettono negatività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Secondo l’Oroscopo del giorno, si avvicinerà per voi un fine settimana un po’ teso e nervoso. Forse avete dei sensi di colpa per non essere riusciti a fare le cose come avreste voluto o per non aver potuto aiutare una persona in difficoltà. In questo momento serve un po’ di calma e lucidità per affrontare quegli ostacoli che la vita vi pone davanti. Agire di impulso o in preda alla frenesia, non servirà a nulla.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.