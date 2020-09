Paolo Fox, Oroscopo 2 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 2 settembre 2020

Mercoledì 2 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata viaggia ancora con qualche dubbio per quanto riguarda i sentimenti, ma la buona notizia é dietro l’angolo, perché da domenica Venere inizia un transito migliore. Certo, in sette giorni non si possono cambiare riferimenti, opinioni e valutazioni sentimentali.

Oroscopo Toro

La cosa importante da fare ora é evitare sbalzi di umore che però possono capitare nel corso di questa giornata, con il rischio di essere un pochino più determinati anche dal punto di vista delle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ una buona giornata questa. Ma devo ricordarti che le bugie hanno le gambe corte! Quindi, attenzione a dire bugie ed attenzione anche ad ascoltarle, perché puoi scoprire se una persona sta mentendo con te.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana inizia in maniera importante e posso dire che Settembre è un mese di recupero. Spero che nelle ultime settimane sia nata una storia d’amore o che tu abbia vissuto qualcosa di bello, perché ciò che hai già confermato di recente potrà diventare ancora più importante nei prossimi giorni!

Oroscopo Leone

Quelli che hanno accettato un impegno importante o magari sono a capo di qualcosa, si sentono particolarmente stressati. Ed ecco perché questo é un momento in cui bisogna tenere sotto controllo tutte le valutazioni ma anche la stanchezza, che proprio in queste ore potrebbe diventare enorme!

Oroscopo Vergine

E’ una settimana faticosa, anche se continuo a credere che tu sia uno dei segni migliori dell’anno. Nonostante tutto quello che é accaduto, perché se non altro sei riuscito a capire quello che desideri e a tagliare molti rami secchi.

Oroscopo Bilancia

E’ una giornata molto interessante, purtroppo c’é da dire che Marte in opposizione assieme a Giove e Saturno non danno una visione del futuro molto stabile. E quindi, anche se ti senti meglio fisicamente o comunque stai reagendo bene alle difficoltà del periodo. In questi giorni hai un senso di grande smarrimento per quanto riguarda il futuro.

Oroscopo Scorpione

Questa é una giornata non dico da dimenticare ma comunque abbastanza agitata. Se già domenica ci sono stati dei problemi, forse sarebbe il caso di rispolverare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Sagittario

In questa giornata sei sollecito, pratico, dinamico, ma non ancora soddisfatto del tutto. Soprattutto nella prima parte dell’anno, c’é stato un fermo talmente grande anche a livello mentale, a livello di creatività che recuperare non e’ facile. Favoriti i contatti!

Oroscopo Capricorno

Con Mercurio, Giove e Saturno favorevoli quantomeno adesso sai che destino potrai avere, perché la realtà dei fatti é che ad Agosto ci sono state grosse tensioni nel lavoro e addirittura c’e’ stata anche una chiusura.

Oroscopo Acquario

Sto già guardando le stelle del 2021, e attorno all’11 Febbraio ci sarà un’eccezionale congiunzione di pianeti nel tuo segno che potrebbe anche indicare qualche problema generale o la necessità di cambiare vita.

Oroscopo Pesci

Entro oggi sarà possibile ricevere una bella energia. Tra la fine d’Agosto e gli inizi di Settembre cercherai di rimettere in piedi qualcosa di importante, ma tutto costa fatica e anche la netta sensazione di non ricevere per quello che dai.

