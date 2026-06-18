Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 18 giugno 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 giugno 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi è positiva per il lavoro, con occasioni di riscatto e nuovi progetti in crescita. La determinazione vi aiuta a superare eventuali ostacoli recenti. In amore è meglio evitare discussioni inutili e puntare sul dialogo. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, ma il recupero sarà rapido.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È il momento di prestare maggiore attenzione alle questioni economiche e professionali. Valutate con calma accordi e decisioni importanti. In amore cresce il desiderio di rimettersi in gioco, anche se resta qualche esitazione. Curate alimentazione e riposo per ritrovare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle di oggi favoriscono comunicazione, contatti e nuove opportunità lavorative. Potrebbero arrivare risposte attese da tempo o proposte interessanti. L’amore regala serenità e complicità, mentre i single sono favoriti negli incontri. Energia e buonumore accompagnano la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete bisogno di riflettere con calma sui vostri obiettivi futuri. Sul lavoro sarà fondamentale mantenere concentrazione e sangue freddo. In amore evitate di guardare al passato e privilegiate il confronto sincero. Lo stress potrebbe incidere sul benessere fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La vostra voglia di emergere trova finalmente terreno fertile. Nel lavoro arrivano riconoscimenti e occasioni di crescita professionale. L’amore si accende con passione e momenti intensi. Buona la forma fisica, ma senza esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi richiede pragmatismo e attenzione ai dettagli. Alcuni risultati potrebbero richiedere ancora un po’ di pazienza. In amore è consigliabile evitare polemiche e atteggiamenti troppo critici. Attenzione alle tensioni muscolari e alla postura.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Un vento di cambiamento porta nuove idee e opportunità professionali. È il momento giusto per valutare percorsi alternativi o nuove sfide. In amore torna l’armonia e si respira un clima più sereno. Energia e motivazione sono in aumento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le emozioni sono intense e richiedono una gestione equilibrata. Sul lavoro meglio evitare tensioni e procedere con prudenza. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi o incomprensioni. Attività fisica e relax aiutano a scaricare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Torna la voglia di mettervi in gioco e guardare lontano. Il lavoro offre prospettive interessanti, soprattutto per chi cerca novità. In amore non mancano entusiasmo e possibilità di incontri speciali. Buono il recupero fisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete concentrati sugli obiettivi e determinati a ottenere risultati concreti. L’impegno professionale porta progressi importanti e maggiore stabilità. In amore cercate di dedicare più tempo agli affetti. Una pausa rigenerante vi aiuterà a recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le stelle favoriscono idee innovative e cambiamenti coraggiosi. Sul lavoro potreste valutare nuove strategie o percorsi alternativi. In amore cresce il bisogno di libertà, ma senza trascurare chi vi sta accanto. Buona la forma fisica generale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito è particolarmente forte e vi guida nelle decisioni quotidiane. Sul lavoro conviene procedere con calma e diplomazia. L’amore regala emozioni sincere e una maggiore sintonia con il partner. Circondatevi di persone positive per mantenere il vostro equilibrio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.