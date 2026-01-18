Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 18 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si apre una domenica distesa, quasi liberatoria, che segna l’inizio di una fase decisamente più favorevole. La voglia di parlare e chiarire è forte, soprattutto dopo un periodo in cui si è sentito trascinato dagli eventi senza poter dire la sua. Le ultime ore non sono state semplici, con un po’ di nervosismo anche nei sentimenti, ma ora l’energia cambia: si riparte con grinta, passione e una rinnovata fiducia in ogni ambito della vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ arrivato il tempo di fermarsi un attimo e fare ordine nelle questioni pratiche e finanziarie. Qualcosa va rivisto, specie se ci sono state tensioni con soci o collaboratori, o se è in programma una spesa importante. Le giornate che arrivano non saranno semplicissime e servirà molta cautela nelle parole, perché tra lunedì e martedì il rischio di dire troppo è dietro l’angolo. La seconda metà di gennaio mette alla prova la pazienza, ma non è il momento di mollare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il cielo dei Gemelli profuma di emozioni e possibilità. Questo è uno dei momenti migliori per amare, per osare, per rompere vecchi schemi e guardare avanti senza rimpianti. La curiosità spinge verso orizzonti inaspettati, anche lontani da ciò che fino a ieri sembrava sicuro. Molti stanno valutando un cambiamento radicale di vita: fidarsi del proprio intuito e della propria mente aperta può essere la chiave per costruire qualcosa di sorprendente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo due giorni complicati con la Luna contraria, è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo: il peggio è alle spalle. Venere non è più ostile e presto anche Marte smetterà di creare attriti, aprendo la strada a rapporti più fluidi e stimolanti. Proprio da oggi, i legami con gli altri possono trovare nuovo slancio. La seconda parte del mese si annuncia promettente!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non è una domenica da ruggito pieno. L’energia va e viene, l’umore oscilla e quella passione che di solito accende ogni battaglia sembra essersi presa una breve pausa. Le prossime settimane chiederanno resistenza più che slancio, perché gli impegni non mancheranno e la pazienza sarà messa alla prova. Attenzione a non trasformare il nervosismo in parole taglienti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non è ancora tempo di risultati eclatanti, ma la mente è più libera, le preoccupazioni meno opprimenti, eppure c’è chi tenta di stringere i confini e limitare l’autonomia: da qui nasce la necessità di difendere i propri spazi con fermezza e lucidità. Più ci si avvicina a fine febbraio, più sarà evidente che si è entrati in una fase nuova, fertile e persino rivoluzionaria.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dopo un inizio mese confuso, come se la mente fosse rimasta in sospensione, la Bilancia ricomincia lentamente a vedere la strada. Da lunedì il cielo invita a pianificare, scrivere, decidere, rimettere ordine nei pensieri e nei progetti. Le ansie non spariscono di colpo, ma smettono di bloccare l’azione. Le stelle premiano le idee ben costruite e anche i sentimenti possono trovare nuova direzione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’aria è tesa e le prossime due settimane metteranno di fronte a confronti delicati, incontri carichi di competizione o persone pronte a creare ostacoli. Il nervosismo è reale, ma ha una scadenza: marzo porterà chiarimenti e svolte. Intanto c’è da consolidare ciò che traballa, riparare crepe e non lasciare che la rabbia guidi le scelte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Venere accende un transito prezioso, mentre la Luna promette un crescendo emotivo nei prossimi giorni. L’entusiasmo però va dosato: la voglia di correre è tanta, ma forzare i tempi sarebbe un errore. Le occasioni vanno lasciate emergere, riconosciute e poi colte al momento giusto. Mercurio in opposizione rende le emozioni più sincere, a tratti spiazzanti, ma anche autentiche: è il momento perfetto per dare spazio all’amore e ai rapporti veri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La tensione accumulata nelle settimane passate comincia a sciogliersi. Le stelle rafforzano il giudizio e la determinazione, qualità che il segno possiede già naturalmente, e aiutano a capire una cosa fondamentale: se accanto c’è la persona giusta, vale la pena proteggere il legame e nutrirlo. È il momento ideale per organizzare qualcosa di semplice ma speciale da vivere insieme, lontano dallo stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo è un periodo di tagli netti, di chiusure, di scelte definitive: se una persona non convince più o un accordo non soddisfa, la rottura arriva senza troppi giri di parole. A volte il segno ama sfidare il destino, lasciando che siano le stelle a fare il resto. E in effetti Venere nel segno spiana la strada in amore: chi cerca un nuovo incontro, serio o leggero che sia, farebbe bene a uscire, muoversi, esporsi. Le occasioni non bussano alla porta, vanno create.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Qualcosa di grande si sta avvicinando e le stelle promettono un risultato importante entro marzo, con un periodo particolarmente favorevole già a partire da febbraio con Venere nel segno. Le fatiche di inizio dicembre sembrano lontane, quasi dimenticate, e ora la mente è rivolta al futuro, ai progetti, alle cose da costruire. Tra mercoledì e giovedì la Luna aiuterà a pianificare eventi e decisioni vincenti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.