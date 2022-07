Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 10 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani avrete Luna amica. Dal pomeriggio in po avrete dialoghi più distesi con gli altri. Ritroverete la voglia di comunicare e mettervi in gioco. Resteranno solo alcune incertezze che vi trascinate dallo scorso anno riguardo le finanze e i progetti. Guai a non avere sfide per voi!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani potrete lasciarvi alle spalle le tensioni degli ultimi due giorni. Queste stelle vi aiuteranno ad avere una prospettiva più ampia del futuro. Certo, quel Marte tende a provocare il vostro orgoglio. In questi giorni molti di voi tendono a provocare il vostro orgoglio. Tipico di voi è pretendere che una cosa si faccia come volete voi, senza ascoltare l’opinione dell’altro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani pomeriggio il vostro morale potrebbe colare a picco, per un problema personale, per una faccenda da sistemare o solo perché avrete accanto persone negative. Giove e Venere favorevoli vi portano cose positive. Ignorate i pensieri negativi e, soprattutto, circondatevi solo di persone positive!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani mattina sarà molto intrigante. Continuerete a portare avanti questo processo di profondo cambiamento, di allontanamento dallo stile di vita passato. Se accusate una certa stanchezza fisica, dovreste dirlo, cambiare i ritmi e rallentarli un po’, Buono l’amore fino al 18 Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani, dal pomeriggio in poi, ritroverete più vitalità e serenità. Il vostro fine settimana non è cominciato bene ma fortunatamente finirà nel migliore dei modi. Da giorni avete dovuto affrontare ostilità, nemici, oppositori. Voi date il meglio di voi quando avete concorrenti, rivali, nuove sfide e competizioni da vincere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel pomeriggio potrebbe emergere un po’ di nervosismo e stanchezza fisica. Dovreste provare a superare una piccola difficoltà che riguarda la vita di ogni giorno. Dovreste regalarvi più momenti di relax, visto che state affrontando un periodo piuttosto pesante. Non fate le ore piccole!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani sera sarà migliore rispetto al mattino. Negli ultimi tempi qualcosa a livello famigliare e personale è cambiato. Forse voi vi siete un po’ allontanati con la testa o state solo cercando di vivere con leggerezza. Alcuni diverbi nati con il partner possono essere dovuti al fatto che non vi siete sentiti del tutto capiti, tornando a casa la sera, pieni di preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani continuate a portare avanti i vostri progetti in vista di un autunno che vi potrebbe riservare qualche bella sorpresa. Con Mercurio amico non dovrebbero manca le buone idee. Cambiamenti nel lavoro, cambiano i collaboratori, qualcuno forse ricomincerà da capo. Le storie d’amore che partiranno ora avranno un bel decollo a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani sarà una domenica in crescendo che si concluderà in maniera molto intrigante. Ottimo momento per riavvicinarvi a qualcuno ma non lasciate il certo per l’incerto. Con Giove amico potrete aspettarvi un bel successo personale. Stelle importanti per i molti Sagittario che sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani sarete decisamente più forti ed energici rispetto ai giorni precedenti. Cercate di avere più prudenza con i soldi e, se siete costretti a ricominciare da capo nel lavoro, accettatelo di buon grado. Lasciatevi alle spalle le complicazioni di Giugno e concentratevi sullo scrivere una nuova pagina della vostra vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani mattina potreste sentirvi ancora un po’ stanchi, mentre dal pomeriggio in poi comincerete a stare meglio. In amore dovreste aprire il vostro cuore con fiducia, che si tratti di una storia nuova, trasgressiva o appassionante, poco importa. Occhio ad un rapporto con una persona del Toro nel lavoro!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani mattina la domenica comincerà molto bene ma si guasterà con il trascorrere delle ore. Vi servirà particolare cautela in amore. Cercate di mantenere la calma, tenete a bada le vostre emozioni negative, il nervosismo che potrebbe affacciarsi verso sera. Qualcuno faticherà perfino a dormire: siate prudenti!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.