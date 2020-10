Paolo Fox, Oroscopo 30 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox del giorno: venerdì 30 ottobre 2020

Venerdì 30 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna nel segno! Ho spiegato tante volte che la tua grande forza non deve trasformarsi in impulsività e anche in un atteggiamento poco sicuro nei confronti del futuro. Meglio evitare qualsiasi tipo di comportamento spavaldo! Quello che devi fare adesso e’ riflettere con molta attenzione su coloro che ti conviene ‘tenere’ in amore.

Oroscopo Toro

Nel prossimo fine settimana, con la Luna nel segno in buon aspetto a Giove e Saturno, avrai una grande energia! Lo dico già da oggi perché é il caso di darsi da fare: potresti anche riscattarti in amore oppure semplicemente sentirti un pò più sereno nei rapporti con gli altri. Attenzione con i soldi, caos nel lavoro!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 48 ore senti di avere una grande grinta! E io mi auguro che questa grinta posta essere rilasciata in amore, perché con il buon transito che Venere offre, sarà possibile vincere molte sfide anche a livello di amicizie e sentimento!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono ormai 24 ore che sei molto pensieroso: sono gli ultimi colpi di coda di un periodo che può offrire anche delle novità che però al momento non sono cosi importanti. I risultati che ottieni in questi giorni potrebbero non essere cosi scontati, cosi facili. Però non abbatterti perché da fine anno inizia una stagione nuova. In amore ci vuole attenzione!

Oroscopo Leone

In questi giorni c’é una grande voglia di fare, di amare e soprattutto abbiamo un grande cielo per quanto riguarda gli incontri. Che tu metta al secondo posto l’amore rispetto al lavoro, soprattutto l’uomo, é vero ma ora avresti davvero bisogno di persone care e affidabili a cui dedicare un pensiero, con cui parlare. Marte in ottimo aspetto regala grinta!

Oroscopo Vergine

Stiamo uscendo da un anno difficile per tutti noi, ma c’é anche qualche novità in più. Nel caso in cui tu abbia abbandonato un percorso iniziato tempo fa per qualcosa di nuovo, ora sai di non avere sbagliato. Questo é un cielo che mi piace perché nelle prossime settimane potrebbe regalare qualche bella emozione. Cerca di non disperdere i sentimenti in cui credi.

Oroscopo Bilancia

Sei stanco e agitato in un venerdì che lascia un pochino a desiderare. Inoltre questa è una giornata in cui è bene riflettere piuttosto che agire di fretta. Intendiamoci, non é un oroscopo difficile perché con la fine dell’anno molte situazioni saranno più gestibili, ma al momento sembra che tu debba veramente trasformare la tua vita e in certi casi ripartire da zero!

Oroscopo Scorpione

Sarà importante chiudere presto tutti i discorsi in sospeso. Cerca di evitare di programmare qualcosa per sabato e domenica perché saranno giornate confuse, in particolare se in amore ci sono perplessità e divergenze. Potresti essere stato molto preoccupato per una persona che non é stata bene, che in passato ha avuto problemi.

Oroscopo Sagittario

Torna in tuo possesso anche li il desiderio di mettere in chiaro tante vicende d’amore. Ottobre potrebbe avere portato delle storie strane o magari qualche allontanamento, ma Novembre dirà come la pensi!

Oroscopo Capricorno

Sono giornate davvero faticose! Quando hai cosi tanti pensieri per la testa, quando sei cosi preoccupato per te stesso e il tuo futuro, inevitabilmente puoi sentirti stanco, rattristato e anche un pò nervoso. Questo Marte dissonante assieme a Venere chiede chiarezza in amore!

Oroscopo Acquario

Posso proprio dire che per te é iniziata una nuova era! Parliamo di una sorta di rivoluzione astrologica: anche quelli che ancora non la vivono, in ogni caso la sentono già dentro. E quindi é il momento di trasformare queste emozioni di libertà e di grande esplorazione in qualcosa di concreto.

Oroscopo Pesci

Finalmente Venere non é più contraria: non é che in 48 ore si possono risolvere tutti i problemi della vita, però posso dire che per le coppie che non sono fortemente in crisi ma che magari hanno avuto certi problemi, questo fine settimana potrebbe essere di buona riconciliazione. In questo Novembre ormai imminente, l’amore ti darà qualcosa in più!

