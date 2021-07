Paolo Fox, Oroscopo del giorno di sabato 24 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo fine settimana puoi contare sulla Luna favorevole! Abbiamo un oroscopo importante per le relazioni: credo che nelle prime tre settimane di questo mese di Luglio molti di voi abbiano avuto la fortuna e la possibilità di riallacciare amicizie e amori interrotti, e comunque si sente che qualcosa si sta muovendo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Chi ti frequenta deve fare attenzione perché in questo weekend vai maneggiato con cura! Se fin dagli inizi di questo sabato senti la necessità di puntualizzare delle cose, di bacchettare il partner, potresti diventare anche un po’ troppo esagerato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tu hai una grande qualità: quando i problemi diventano troppi riesci a superarli anche con un briciolo di superficialità che non fa male! Molti ti criticano perché pensano che a volte tu sia un po’ troppo leggero nel fare scelte. Ma in realtà poi tutti invidiano questa tua capacità di staccarti da una realtà che non ti piace.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono contento di dirti che in questo fine settimana recuperi una bella emozione positiva! Si perché giovedì e venerdì sono state giornate molto confuse, non dico negative perché secondo me la negatività non esiste, ma ci puo’ essere la confusione, ci puo’ essere uno stato di forte tensione e magari danneggia anche i rapporti circostanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa é una giornata un po’ strana: si parte abbastanza bene ma poi per tutta una serie di motivi si rischia di arrabbiarsi, di perdere tempo. Cerca di evitare piccoli conflitti, e se devi fare certe cose programmale bene e per tempo. Insomma, non é un fine settimana da vivere in maniera rischiosa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Tu ami il rigore ma non sempre riesci ad imporlo alle persone che hai attorno. Venerdì ho chiuso l’oroscopo dicendo che sei attratto dal tuo opposto. Di solito sei una persona piuttosto rigorosa ma spesso é attratta da persone che rigorose non sono, hai un certo ordine mentale e spesso é attratta da persone totalmente confuse o addirittura inaffidabili!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Senti che torna una bella energia! Posso dire che le giornate sono state rallentate, piene di impicci, di questioni burocratiche, nervosismo. Mentre sabato e domenica sarebbero due giorni da vivere nella più completa libertà. Le relazioni che nascono ora non solo sono importanti ma possono decidere il tuo futuro! Inoltre, non bisogna dimenticare che tutto quello che parte in questo momento é utile anche per verificare la tenuta di certi rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se devi fare qualcosa in casa, un lavoretto oppure un piccolo progetto, forse sarà meglio rimandarlo. E se comunque se decidi di andare avanti, non ti infuriare se qualcosa non va. Quando le cose non funzionano diventi abbastanza nervoso!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei libero e desideroso di amare, forse anche un po’ troppo libero per i gusti delle persone che ti stanno attorno! Tu sei una persona vera, molto intelligente, molto forte, ma sei un po’ accentratore, quindi vuoi che l’attenzione degli altri sia rivolta su di te.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento vuoi mettere punti fermi nella tua vita. Di recente ho spiegato che quelli che hanno una relazione da anni potrebbero anche decidere di sposarsi, convivere, fare un figlio, ma se questo non é nella tua volontà, consideralo un periodo di grande costruzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei pieno di cose da fare e anche in recupero per quanto riguarda fantasia e vivacità. Il passaggio della Luna nel tuo segno rende tutti un po’ più folli, e devo dire che la follia a volte nella vita ci vuole: bisogna essere un po’ incostanti, un po’ sognatori, tu lo sai molto bene!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Puoi molto o poco scontento in amore, dipende dalla persona che sta al tuo fianco! In ogni modo, dal punto di vista sentimentale non vedo tanta serenita’: possono nascere piccoli bisticci anche nelle coppie più forti. Attenzione perché nelle relazioni che tra Maggio e Giugno hanno già vissuto una grave crisi, c’é ancora qualcosa da chiarire.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!