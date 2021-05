Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 24 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa e’ certamente una settimana importante, di forza: almeno fino a giovedi abbiamo un oroscopo decisamente interessante! Quello che devo chiedere a tutti voi e’ di risolvere certi piccoli problemi personali e soprattutto di non affliggersi la vita se non si riesce a sanare certe difficolta’ nel giro di pochi giorni

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si parte con qualche dubbio: devo dire che soprattutto l’inizio di questa settimana e’ un po’ agitato, un po’ pesante. Fino a giovedì sarebbe il caso di evitare conflitti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Credo che questo sia un momento molto interessante per tutti quelli che hanno voglia di farsi sentire! Questa e’ una buona settimana, specialmente fino a mercoledì: tutti quelli che hanno un progetto da mettere in cantiere non dovrebbero fermarsi proprio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi cercare di risolvere dei problemi, specialmente quelli che si sono evidenziati nel fine settimana scorso. Sappiamo che dal punto di vista emotivo sei una persona piuttosto forte, ma ci sono anche giornate che spiazzano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Al momento puoi contare su diversi pianeti, tutti piuttosto validi! Ecco perche’ nel complesso questa mi sembra una settimana valida, soprattutto nella prima parte. Le cose che devi dire in amore devono essere spiegate con equilibrio, altrimenti si rischia di discutere. Di recente, soprattutto tra fine Aprile ed inizio Maggio, e’ capitato di vivere forti complicazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei ancora un po’ dubbioso perche’ ci sono tanti piccoli problemi da risolvere di carattere lavorativo, di carattere economico. Posso dire che ci saranno giornate un po’ piu’ nervose, come quelle di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo devi importi! E non escludo che sia gia’ arrivata una buona notizia, un’occasione da sfruttare. Tra molti di voi serpeggia un certo malcontento che riguarda l’amore. Ma adesso con questa Venere importante si potrebbe persino risolvere un problema di relazioni, basta semplicemente dare spazio ad un’emozione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Devo dire che le prime giornate di questa settimana aiutano a stare meglio e tutta quella fase di grande incertezza o preoccupazione per una persona che e’ stata male in famiglia o sul lavoro, ora sembra avere meno importanza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quando senti che la ripetitività della vita diventa eccessiva, hai bisogno di vivere novità, ma in realtà spesso ti metti nei guai perché cerchi situazioni difficili, perché magari ti associ a delle persone che potenzialmente potrebbero rappresentare un rischio per te..

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Spero che tra sabato e domenica tu non abbia rimesso in discussione tutto, perche’ questo e’ un lunedi che porta ancora qualche ripensamento. Se ci sono state discussioni, se magari ti sei sentito incompreso, forse e’ davvero cosi ma non vorrei che tu esagerassi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non devi perdere di vista il desiderio di liberarti di un peso! Ricordo che questo e’ un anno molto importante e gli unici che potranno stare mare saranno quelli che non daranno spazio ai propri desideri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Devi risolvere un piccolo problema personale. Questo non e’ un momento in cui riesce a dare il massimo in amore, e ci saranno persone attorno a te che si chiederanno se c’e’ qualcosa che non va. In realtà quando ci sono dei problemi diventi sfuggente oppure si capisce dal tuo sguardo che stai pensando a qualcos’altro.

