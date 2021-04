Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 4 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 aprile 2021, Domenica di Pasqua. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una Pasqua interessante per te che comunque in queste ore senti anche un po’ d’agitazione addosso. In realtà le giornate festive non ti piacciono molto e poi questa purtroppo é una Pasqua che ricorderemo come non del tutto libera. Quindi, cerca di non arrabbiarti, cerca di stare sereno e ricorda che gia’ da martedi si recupera bene anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo periodo sarai contento di ritrovare l’amore della famiglia, di stare accanto alle persone che desideri di più, perché questo é il segno che, tutto sommato, anche in periodi complessi come quello che stiamo vivendo riesce sempre a trovare un buon equilibrio!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non sei certo molto contento di trascorrere una Pasqua privata della totale libertà! D’altronde, il tuo é un segno d’aria e meno di altri riesce ad accontentarsi. Tuttavia, queste due giornate in arrivo potrebbero comunque essere soddisfacenti, soprattutto se hai le persone giuste al tuo fianco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa giornata sembri un po’ più nervoso e qui bisogna capire chi sta accanto a te oppure se, per vari motivi, a livello di famiglia non ci sono i riferimenti di prima. Insomma, resta una giornata pensierosa, una domenica che spinge ad una riflessione profonda della tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vuoi fare piazza pulita di tutte le situazioni negative che ha vissuto in passato! E questa mi sembra una giornata buona proprio per portare avanti delle riflessioni utili per il futuro. Questo é un periodo che puo’ risvegliare l’amore, il desiderio di farlo ma anche una certa eccentricità!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vorrei ricordare a tutti che il lavoro é sempre importante, che i soldi sono utili, ma che l’amore é ancora più necessario nella vostra vita! Questo Aprile sarà un mese che risveglierà i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei pronto a fare un grande passo, per destino, necessità o scelta! In altre parole, o si sta chiudendo un percorso della tua vita, tu non vorresti ma é cosi e bisogna andare avanti, oppure sei proprio tu che devi fare una scelta, rispondere ad una richiesta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In ogni modo, se hai dei progetti da portare a compimento, ricorda che le prime due settimane di Aprile saranno migliori delle altre due. Quindi, non bisogna perdere tempo: utilizza questa domenica di Pasqua per fare progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai una gran voglia di muoverti e di fare cose che al momento non si possono fare! Come spiego da tempo, tu vivi male se non hai prospettive di spostamento, di cambiamento: e siccome questo é un periodo che per forza di cosa ci trova bloccati, inevitabilmente ti senti più nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Senti crescere piccole tensioni. Io vorrei che tu riflettessi molto sulla situazione sentimentale: questo é un periodo in cui se stai bene con la persona che ami potresti evitare certi discorsi, almeno per ora. Non si programma tanto il futuro, evidentemente stai aspettando che arrivino delle soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai grandi progetti per il futuro, forse un po’ rivoluzionari! La tua rivoluzione non é per forza buttare all’aria tutto quello che é stato fatto ma semplicemente iniziare un percorso di vita diverso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Questo é un momento di profonda riflessione. In questa domenica torna anche una certa energia. Bisogna fare i conti con le persone che attorno a voi perché non tutti sono contenti di quello che stanno vivendo in amore.

