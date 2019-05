Oroscopo 2019 di Paolo Fox: venerdì 31 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox venerdì 31 maggio 2019

Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 31 maggio 2019. Ecco l'Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

Tra questo venerdì e domenica molti parleranno d’amore, ed è anche ora di risvegliare la passione. La giornata di domenica sarà davvero intrigante per le relazioni. E ora che Venere è in un aspetto importante si può migliorare un rapporto già esistente o vivere qualche bella novità. Dagli inizi di Maggio questo transito può aver portato delle indicazioni, e comunque c’è un movimento attorno a te e questo vale anche per il lavoro.

Solitamente riesci anche a fare tutto da solo, questo è vero, ma ogni tanto avere una spalla a cui appoggiarsi può essere di aiuto.

Oroscopo Toro

Avere la Luna nel segno è un elemento di forza in un periodo rafforzato anche da un ottimo Saturno, pianeta dell’energia e della determinazione, che sarà attivo per molti mesi ancora. Ecco perché ora puoi finalmente privilegiare le emozioni più vere e non sei più disposto a scendere a compromessi. Questo può anche indicare il fatto che qualcuno si annoierà o cercherà di fare dei cambiamenti che fino a qualche tempo fa non avrebbe mai imposto alla propria esistenza.

Tutto sta rinascendo e potresti avere anche un buon successo lavorativo o definire una questione finanziaria in modo completo. Grandi progetti per chi si vuole bene entro la fine dell’estate.

Oroscopo Gemelli

E’ probabile che tu metta alle strette una persona per poter ottenere qualcosa che ti spetta, e questo è vero non solo per la professione ma anche per i sentimenti. Per esempio, i separati potrebbe tornare a discutere su un assegno familiare. C’è un problema che magari riguarda la casa o un trasferimento.

Quelli che non hanno problemi di questo tipo devono comunque capire che questo è un periodo in cui naviga a viste. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle soluzioni, ma solo part-time. Questo fine settimana invita a vivere l’amore con più entusiasmo.

Oroscopo Cancro

In questo fine settimana devi ritrovare un pò di serenità, ma l’unico modo per farlo sarebbe quello di staccarsi da una realtà diventata difficile da affrontare. Questo Maggio ormai alla fine è stato un mese difficile nei rapporti con gli altri, e in certe coppie la comunicazione è mancata, tutto è sembrato più complicato, anche i rapporti tra genitori e figli hanno vissuto qualche contrasto.

Ma il fine settimana permette comunque un riavvicinamento generale.

Oroscopo Leone

Questa non è una giornata difficile però i sentimenti possono rimanere complessi da gestire. E sappiamo ch il tuo è un segno che non ama i misteri, che non ama le bugie. A volte diventa persino troppo esplicito nei suoi giudizi e scopre troppo presto le sue carte. Gli inutili sotterfugi saranno superati, ma se c’è una persona che non ti tiene testa o che in qualche modo crea problemi, potresti affrontarla in maniera diretta.

Attenzione anche a ricordi spiacevoli: un messaggio che arriva da una persona sgradita potrebbe darti dei fastidi.

Oroscopo Vergine

Venerdì e sabato sono due giornate che cercano di mettere una toppa, come si dice, a tutto quello che dalla metà di questo mese di Maggio non ha funzionato. Perchè c’è da dire che ci sono state diverse spese in più per l’automobile, per la casa, o in generale per la famiglia.

Pensiamo all’amore perchè questa è una giornata interessante in questo senso: le emozioni torneranno protagoniste!

Oroscopo Bilancia

A volte rimani per troppo tempo immerso nei ricordi! Ma in questo momento devi andare avanti ed affrontare un problema: sarà possibile tornare a discutere con un ex, soprattutto se è in corso una causa o c’è un assegno di riferimento da cambiare. Tra sabato e domenica qualche dubbio si potrà dipanare perchè saranno 48 ore valide per le relazioni.

E’ probabile che qualcosa cambi nell’ambito del lavoro. Ma non diamo nulla per scontato, perchè all’ultimo momento anche una chiusura o un cambiamento che all’apparenza potrebbero sembrare negativi, si riveleranno invece interessanti!

Oroscopo Scorpione

Venerdì e sabato sono due giornate in cui dovresti evitare di dire troppo cose, di metterti in contrasto con qualcuno. Ma non sarà facile perché potresti prendere fuoco per nulla. E d’altronde, per te è sempre un pò complicato mantenere la calma.

Poi ci sono anche dei ritardi che fanno saltare i nervi: chi deve affrontare una questione di lavoro sta aspettando una risposta, tra che non tutto è semplice da gestire e ci sono ancora molte situazioni poco chiare.

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana potrebbe riportare alla luce qualche distanza nei legami sentimentali. E lo dico a ragion veduta, perchè tutti quelli che hanno vissuto una crisi o hanno avuto dei problemi, potrebbero risvegliare un sentimento negativo e di competizione nei confronti delle persone amate. Ecco perché anche le coppie più forti dovranno stare attente ed evitare complicazioni.

Comunque, questo fine settimana permette di capire fino a che punto resta importante una storia, perchè se ci sono tensioni, tra sabato e domenica andranno affrontate con coraggio.

Oroscopo Capricorno

I viaggi, gli spostamenti e i contatti con altre città saranno davvero importanti. Solitamente se viaggi vuol dire che hai un tuo fine preciso! Ricordiamo che questo segno non fa mai nulla se non c’è una motivazione. Tu detesti gli sprechi, e probabilmente in amore qualcuno pensa di avere sprecato tempo.

Tra fine Aprile e inizio Maggio c’è stata questa crisi che qualcuno ancora non ha superato. Sabato sarà una giornata utile per le riconciliazioni!

Oroscopo Acquario

Non sempre la strada delle trasgressione e della ribellione può essere la scelta giusta. Sappiamo che spesso fai le cose controcorrente, hai sempre una sorta di vita parallela, più interessi da coltivare! Così, se qualcosa non funziona si può cambiare rotta, percorso, strada.

Se qualcosa si interrompe, bisogna riflettere; soprattutto per quelli che hanno un’attività che va avanti da anni, questo è un periodo di scelte decisive. In questo weekend la confusione potrebbe regnare sovrana, anche in amore!

Oroscopo Pesci

Venerdì e sabato sono due giornate interessanti, i contatti con gli altri sono favoriti. Domenica invece può esserci un pò dei calma. Va detto che questa è stata una settimana altalenante, ma capita spesso da qualche tempo di partire con una grande grinta e di finire con una grande insoddisfazione.

La realtà è che probabilmente ti senti un pò solo ad affrontare alcuni problemi: questo è il motivo per cui, soprattutto in amore, avresti bisogno di qualche conferma. Se devi chiarire qualcosa, sarà meglio parlare subito.

