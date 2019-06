Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: venerdì 14 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

E‘ un weekend particolare per tutti quelli che vogliono pensare ai sentimenti in maniera più coinvolgente; perchè queste tre giornate possono rappresentare una sorta di valvola di sicurezza che scatta nel momento in cui la pressione si fa troppo alta!

Desideri rivelare un amore, parlare di sentimenti o semplicemente fare nuovi incontri: rapporti privilegiato con i segni Gemelli, Leone e Sagittario.

Oroscopo Toro

Uno dei segni più forti e stabili nell’ambito sentimentale è proprio il tuo! Ed è per questo che tutte le relazioni nati negli ultimi tempi potranno decollare! L’unica cosa che chiedo è di non spazio a persone non attendibili, perchè spesso vivi le relazioni un pò troppo di petto!

Quando ti fissi in amore è difficile vederti tornare sui tuoi passi. Ma in questi giorni bisogna cominciare a pensare a quelle che sono le proprie capacità d’azione indipendentemente dalle opportunità che ci sono. E se non ci sono, bisogna essere realisti!

Oroscopo Gemelli

Tu sei sempre molto curioso di tutto e ami le persone che lo sono come te! Ma quando una persona non ha più nulla da dire, quando è talmente tanto scontata che non offre più sensazioni speciali, tu senti di dover guardare da qualche altra parte. Purtroppo, negli ultimi mesi ci sono stati dei rallentamenti nel lavoro, forse per motivi fisici perché c’è chi è stato male e ha dovuto delegare la propria presenza ad un’altra persona.

Per altri, la difficoltà è stabilire le priorità e capire cosa dovrà andare a fare nelle prossime settimane. Sabato e domenica raccomando di non vivere situazioni nel caos!

Oroscopo Cancro

Questa di venerdì è una giornata più ispirata rispetto a quelle di martedì e mercoledì e questo è già un elemento di forza per te che alla fine di Maggio sei stato sballottato dagli eventi. E se anche Giugno è iniziato con qualche perplessità bisogna cercare di fare tutto con molta calma.

Il fine settimana porta consiglio! E il solito Saturno in opposizione dice che in questo momento devi stare molto attento anche alle finanze.

Oroscopo Leone

A livello fisico non è un venerdì eccezionale però per fortuna è l’anticipo di un fine settimana migliore perchè sabato e domenica saranno giornate molto importanti. Ultimamente stai cercando di risolvere un problema personale e di importi sul lavoro: in questo senso ci sono novità che possono essere più o meno improntati a seconda di quello che fai.

Ma stranamente tutto costa ancora più fatica del solito. E anche il desiderio potrebbe essere meno intenso. Recupero da sabato!

Oroscopo Vergine

E’ un venerdì interessante. Fino ad ora, questo Giugno è stato un mese di vittorie e di soddisfazioni, però l’importante è mantenere un atteggiamento concreto, corretto e lungimirante.

La realtà che hai fatto talmente tante cose e probabilmente hai talmente tante responsabilità che ogni tanto avresti bisogno di essere un pò più rilassato e di sentirti meno in conflitto con l’ambiente circostante. In amore c’è speranza perchè in questo periodo hai la netta sensazione di dare più di quello che dicevi!

Oroscopo Bilancia

In questo fine settimana hai una gran voglia di emergere! E se nel recente passato hai vissuto grandi problematiche, forse vorresti poter tornare sui tuoi passi. Sono tre giorni utili per le relazioni, con un’ottima Venere che parla anche di novità che possono riguardare l’amore.

E’ vero che molti di voi non vogliono più saperne o magari sono già profondamente innamorati e non vogliono cambiare. Ma ogni tanto è giusto fare qualcosa per risvegliare i sentimenti!

Oroscopo Scorpione

La Luna è nel tuo segno anche questo venerdì, utile per sfruttare certe buone intuizioni: puoi portare avanti buoni progetti anche in vista del futuro. E con questo Saturno favorevole, anche se si cade, si cade in piedi! Per qualcuno sarà necessario cambiare gruppo, ruolo, ufficio, programma.

Le variazioni non mancano di certo e già da Marzo che se ne parla! La cosa buona è che stanno per arrivare finalmente le risposte che aspettavi. Situazione più o meno neutrale per i sentimenti.

Oroscopo Sagittario

Non è detto che tu debba stravolgere completamente la tua vita lavorativa, ma è molto probabile che in questi giorni tu debba parlare con certe persone che rappresentano il futuro lavorativo e trovare una soluzione. Sabato e domenica, con la Luna nel segno, saranno giornate interessanti per l’amore, anche se al momento sembri sottoposto a critiche continue!

Attenzione nei rapporti in cui uno dei due è geloso: di solito tu lasci massima libertà al partner, anche perchè vuoi averla anche tu! Ma in questo periodo ci saranno dei compromessi da accettare.

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana avrai bisogno di conferme per la vita! Per quanto riguarda l’amore, devo dire che nel mese di Maggio ci sono state molte tensioni a distanza di circa un mese, bisogna ancora recuperare.

Alcuni progetti e possibili alleanze non si sono concretizzate come avresti voluto e quindi anche se tu sei forte ed hai diverse persone che ti sorreggono, è probabile che quell’occasione che cerchi per fare qualcosa di importante ti sfugga ancora. Da solo non puoi portare avanti tutto! Se ci fosse qualcuno che la pensa come te sarebbe più facile!

Oroscopo Acquario

In te sta crescendo una volontà di rivalsa che si accompagna ad una forte tensione nei confronti di tutto! Il consiglio che ti do è quello di non metterti contro gli altri e soprattutto di non cadere nella trappola di lamentarti inutilmente! Se devi fare presente le tue rimostranze, se c’è qualcosa che non va, parla senza fare confronti con le persone che ti stanno attorno, altrimenti rischi di diventare un invidioso agli occhi di chi ti circonda.

E sappiamo che una cosa che non possiedi è proprio l’invidia! In amore c’è tensione, ma già da sabato puoi tornare a più miti consigli!

Oroscopo Pesci

In questo venerdì la situazione professionale è piuttosto spinta: ho spiegato che questo non è un anno in cui si possono pretendere più soldi però magari può arrivare una riconferma. Diverso il discorso per le giornate di questo fine settimana: invito tutti quelli che hanno una storia in crisi ad essere cauti già da questa sera.

Bisogna cercare di evitare conflitti perchè altrimenti nelle prossime 48 ore si rischia di aumentarli. E se in amore ci sono delle ambiguità, attenzione a non tradirsi!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!