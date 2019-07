Oroscopo del giorno di Paolo Fox, martedì 9 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: martedì 9 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Altra giornata velata da una sorta di grande tensione che potrebbe manifestarsi in maniera aperta e diretta, anche se sopratutto nei confronti dei sentimenti! L’amore, infatti, in queste ultime settimane sembra un pò allo sbando.

Per cui risulta molto problematico capire da che parte sta andando il tuo cuore. Forse anche perchè ci sono persone che non te la raccontano giusta. Il fine settimana porta consiglio.

Oroscopo Toro

Non è una settimana difficile ma di riflessione, e forse anche di ripensamento! Così come le giornate di mercoledì e giovedì possono porre un freno ad alcune tue ambizioni, in generale va detto che questo momento richiede un pò di attenzione in più anche per le vicende economiche.

Riguardo alle questioni private, dal punto di vista amoroso hai un assoluto bisogno di conferme; e quello che non sarà confermato in questo periodo potrebbe essere messo sotto esame durante questo mese di Luglio.

Oroscopo Gemelli

In questi giorni l’ottimismo è collegato ad una buona notizia, a qualcosa di piacevole che riguarda anche la vita sentimentale. Ti trovo molto più forte anche nelle tue argomentazioni, nei tuoi propositi. C’è da dire che il periodo favorisce chi viaggia: e quindi, quelli che non riescono ad avere una buona serenità interiore potrebbero muoversi di più, vedere luoghi nuovi e distendere corpo e mente

Sappiamo che nel lavoro ci sono diverse perplessità, ed alcune questioni economiche non sono state ancora sanate.

Oroscopo Cancro

Anche questa di martedì sembra una giornata un pò sotto tono, un pò stralunata. E uso questo termine non a caso, perchè tu sai che sei figlio della Luna e resti fortemente condizionato dagli aspetti del pallido astro!

L’amore in questo periodo non è così conflittuale come lo è stato agli inizi dell’anno, mentre il fatto di non avere le giuste direttive nel lavoro o di avere contato su alcune false certezze, può creare problemi. Giornata da tenere sotto controllo.

Oroscopo Leone

In questi giorni sarà importante non sottovalutare quello che capita attorno a te. L’unica cosa che ti chiedo è quella di indirizzare le tue energie in modo positivo, perchè avere troppa forza può anche essere rischioso, se non la controlli!

In questo momento ti senti molto sicuro di te e questo da una parte potrebbe comportare dei problemi, potresti avere un atteggiamento talmente forte che qualcuno dall’esterno sarebbe pronto anche a dire che sei troppo austero e presuntuoso. Cerca l’amore: nel fine settimana puoi trovarlo!.

Oroscopo Vergine

Il fatto che questa sia una settimana di forza è presto rivelato dalle stelle veramente molto importanti! Credo che tra mercoledì e giovedì alcuni avranno la netta sensazione di aver superato un problema e di sentirsi meglio. Tra venerdì e domenica, invece, fai attenzione alle polemiche in amore.

Il peggio è passato; c’è chi di recente ha vinto una sfida ma dopo è stato male! Come quando si taglia il traguardo e si è affaticati, si rischia di cadere a terra per riprendere fiato. Ed è quello che è capitato a te nelle ultime settimane. Ora però sei in piedi!

Oroscopo Bilancia

Nonostante dall’esterno sembra che tu sia sempre consenziente, che tu non abbia voglia di litigare, nella realtà sei sempre pronto anche a discutere. Il coraggio non ti manca! E’ vero, solitamente sei una persona che cerca sempre la mediazione, però se qualcosa non va anche tu sei capace di arrabbiarti.

In amore c’è chi non si sente sufficientemente protetto dal partner, e potrebbe alzare la voce. Sono giornate in cui è molto difficile mantenere la calma. Il tuo ruolo nell’ambito del lavoro può cambiare radicalmente.

Oroscopo Scorpione

Arrivano tre giornate ricche di buone idee. Sappiamo che essendo un segno di acqua spesso vivi di intuizioni, e fai vivere così anche quelli che ti circondano! E dunque, entro giovedì potresti improvvisamente farti venire a mente una bella idea da sviluppare a breve. Questo è un bel cielo anche per i sentimenti: chi non vive un grande amore forse è troppo preso da passioni difficili.

Spesso riconosci l’amore solo quando soffri! E quindi cerchi persone che ti fanno soffrire. Bisogna evitarlo!

Oroscopo Sagittario

Avresti bisogno di rinnovare! Sappiamo che dopo un tot di anni hai bisogno di creare nuove prospettive, nuovi obiettivi. Sappiamo che i rapporti con le persone del tuo segno durano solo se hai la capacità di vivere col tuo stile e cioè evolvendosi e non ritenendo mai nulla come determinante e immutabile per il futuro.

Hai sempre bisogno di crescere e magari anche di rischiare! Il prossimo fine settimana porta emozioni molto piacevoli.

Oroscopo Capricorno

L’unico problema del momento potrebbe essere l’amore! Per quelli che a Marzo – Aprile hanno chiuso una storia, ora potrebbe arrivare una novità sentimentale, una nuova storia. L’elemento da esaminare al momento è una certa reticenza da parte tua a vivere l’amore a pieno ritmo: hai ancora paura a lasciarti andare, specie se di recente c’è stata una brusca separazione.

Nelle storie di vecchia data ci sono sempre dei conflitti da affrontare che riguardano il lavoro di uno dei due o investimenti a breve termine da curare bene.

Oroscopo Acquario

Non escludo che le persone che hanno un’attività in proprio ultimamente stiano cercando di risparmiare qualcosa. Faccio un esempio banale, chi può mettere l’ufficio in casa per evitare di pagare un fitto. E’ chiaro che questo è un esempio che vale per pochi, però in generale anche chi lavora, chi è a capo di un’azienda, dovrà porsi degli obiettivi meno onerosi.

L’amore può rispondere alle richieste, ma in questo periodo la tua testa sembra altrove.

Oroscopo Pesci

Sono stelle importanti di crescita! Lunedì dicevo che una piccola soddisfazione può arrivare anche dai figli, per chi ne ha, ma anche chi è figlio e appartiene a questo segno, può dare delle soddisfazioni ai propri genitori o alle persone che ama!

Se c’è da rivelare un sentimento, se vuoi parlare d’amore, fino a tutto mercoledì abbiamo stelle molto importanti. Periodo utile anche per parlare di professione, per iniziare a programmare qualcosa di importante in vista del futuro.

