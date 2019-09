Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 3 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 3 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: martedì 3 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 3 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Queste sono giornate di programmazione, al punto che sarebbe il caso di evitare qualsiasi tipo di ripensamento. Quando vivi delle sfide da una parte sei contento ma dall’altra ti stanchi! E’ come se da metà mese tu dovessi affrontare un nuovo percorso.

A qualcuno sarà data la possibilità di tornare in scena! Purtroppo, l’amore va in secondo piano. Però, se una storia ha retto alle provocazioni di Agosto, ora andrà bene!

Oroscopo Toro

Devo raccomandarti di sfruttare le opportunità che si presentano, perchè queste sono giornate che possono davvero fare la differenza col passato, al punto che tra sabato e domenica ci sarà anche chi fare una dichiarazione d’amore.

E poi quelli che hanno una bella relazione da tempo ma non sono riusciti a viverla al massimo, potranno finalmente trovare il tempo per amare. Nuovi incontri molto intriganti!

Oroscopo Gemelli

In questi giorni sei molto agitato! E se quest’agitazione si riversa in amore, potrebbero esserci parecchi problemi.

Qui bisogna capire che tipo di rapporto stai vivendo: certo, se è una storia complicata, difficile, e già in passato hai avuto grossi problemi, il rischio che entro fine Settembre tu abbia altri fastidi è molto alto!

Oroscopo Cancro

Martedì e mercoledì sono due giornate di recupero. Molti di voi stanno adoperando per salvare il salvabile! E quindi, in amore e nel lavoro si possono anche stringere patti e accordi che non sono del tutto chiari. Chiamiamoli aggiustamenti! Quelli che hanno un’attività indipendente, è già dall’anno scorso che hanno rinunciato ad un progetto troppo faticoso.

Ma a te piace lavorare, piace far vedere agli altri che sei forte! Se sei rimasto un pò in panchina, questo non appaga! L’amore deve essere gestito con più attenzione!

Oroscopo Leone

Gli uomini del segno pensano molto al lavoro! Le donne, invece, stanno anche pensando all’attività ma in questi giorni stanno più che altro cercando di mettere a posto qualche contenzioso aperto in amore. Le storie nate in Agosto possono continuare a Settembre, un mese che mette in luce soprattutto le questioni di lavoro.

E’ tempo di comandare, di fare come dici tu! Ed entro Novembre devi dimostrare quanto vali perché da Dicembre non ci sarà più l’appoggio di Giove. Quindi, quello che fai ora sarà in qualche modo la testimonianza diretta di quanto vali. Ecco perchè bisogna darsi da fare!

Oroscopo Vergine

Continua quest’ondata favorevole per il tuo segno, che può essere bloccato solo dalla depressione, dalla malinconia, dall’incapacità o dalla paura di portare avanti nuovi progetti.

In queste 48 ore, martedì e mercoledì, abbiamo un oroscopo interessante che fa da preludio ad un fine settimana molto intenso per l’amore. Rivincite in arrivo!

Oroscopo Bilancia

Queste due girante, martedì e mercoledì, portano qualche spesa in più. E non è escluso che tu debba parare i colpi di una situazione familiare non proprio chiara. Se ci sono state perplessità bisogna tentare di superarle a tutti i costi.

In amore, né caldo né freddo! Questo è un periodo talmente tiepido che qualcuno potrebbe chiedersi se sta con la persona giusta.

Oroscopo Scorpione

La Luna sarà nel tuo segno offre percezioni facili da gestire, intuizioni più valide! E come ho spiegato 24 ore fa, sei alle porte di un periodo che dal 2020 regalerà grosse novità. Se stai facendo sempre le stesse cose, hai paura che manchi un pò di estro, di creatività, di voglia di metterti in gioco in nuove situazioni.

La fine dell’anno porterà successo in amore: dopo tanta confusione vissuta ad Agosto, ora le cose vanno meglio.

Oroscopo Sagittario

In questo periodo potrebbero nascere accese polemiche e discussioni nell’ambito del lavoro! O forse ci sono dei cambiamenti che tu non avresti voluto, ma che comunque sei costretto ad affrontare.

Giovedì e venerdì saranno giornate un pò sotto pressione, per cui se in questi giorni vuoi fare una scelta, sarà meglio decidere entro domani!

Oroscopo Capricorno

Chi è rimasto solo troppo tempo può fare delle ricerche, innamorarsi, vivere una stagione di recupero dal punto di vista emotivo. Martedì e mercoledì sono giornate in cui viaggi e gli spostamenti sono premiati. Anche se tu non ami muoverti troppo, in questo momento bisogna agire perchè stanno per tornare stelle favorevoli.

La ruota gira: dopo un periodo in cui si era bloccata, ora torna finalmente a tuo favore!

Oroscopo Acquario

Sei alla ricerca di una nuova possibilità dal punto di vista lavorativo, personale. E dopo un periodo abbastanza oscuro o comunque di fermo legato al mese scorso, questo Settembre inizia a dare maggiori opportunità.

In amore è un cielo neutro, indica una storia che continua senza emozioni. Mentre chi non ha una storia, per ora non cerca grandi coinvolgimenti.

Oroscopo Pesci

Come avevo già scritto nel mio libro del 2019 e ho già accennato giorni fa, questo periodo non è certo il massimo per il tuo segno! Se ci sono emozioni, sono sopravvalutate. Potresti non sentirti adeguato per fare certe cose, potresti aver ricevuto l’attacco di alcune persone attorno a te.

Ora sembra ti abbiano messo da parte, ma non è così. Sabato e domenica saranno giornate migliori e l’autunno che sta arrivando sarà una stagione di forte recupero!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!