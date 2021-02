Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 6 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata senti una bella forza, come se qualcuno ti avesse comunicato una buona notizia, come se qualcuno ti avesse spinto all’azione. In realtà non é cosi, stai trovando questa energia dentro di te, però é bene sapere che qualcosa sta cambiando e questa volta in positivo. Quelli che hanno già una storia avviata e che vogliono fare scelte utili per il futuro, si sentiranno ancora più predestinati a qualcosa di bello. Alcuni segni come Acquario, Leone e Sagittario, potrebbero darti una spinta in più. Progetti positivi per la primavera!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Come sto spiegando da qualche tempo, nella migliore delle ipotesi sei solo un pò malinconico, nella peggiore potresti discutere in continuazione! In realtà certe scelte fatte in passato non sono più cosi tranquille: qui non metto in discussione il fatto che tu abbia una grande voglia di cambiare ma pare che in questi giorni tutto pesi un pò di più! E allora anche se non ci sono grandi ostacoli, anche se tutto sommato potresti accontentarti, ti trovo sempre demotivato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi ritrovare curiosità e vitalità! Certo é che c’é stato un fermo personale, fisico, ma adesso si riparte e questa é una bella condizione per iniziare ad immaginare e a desiderare qualcosa di nuovo. C’é ancora un piccolo fastidio fisico, e ricordo che questo fine settimana non consente di fare azzardi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

A tutti quelli che hanno una storia importante, consiglio di svilupparla! Tra l’altro, a fine mese avremo anche una Venere importante che darà una buona energia. Per il mese di Marzo possiamo parlare di nuove partenze, di innamoramenti; ora quando abbiamo buone stelle di solito ci innamoriamo ed in particolare quando abbiamo Venere favorevole di solito riceviamo uno scossone!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non hai troppo tempo per pensare ai sentimenti perché, come ho spiegato, sul lavoro c’é da rivedere tutto, da riorganizzare tutto. Consiglio sempre di agire in maniera positiva per te stesso, perché lo sai che tante volte ti sei trovato nei guai o comunque sei stato male solo per eccesso di orgoglio, solo per non darla vinta a qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana, come già capitato di recente, hai bisogno di relax! Sarà che tra questo venerdi e domenica devi cercare di recuperare energie, come quando rimettiamo in carica uno smartphone: ecco, ti trovi in una condizione del genere! Di informazioni ne hai accumulate tante, e in questo periodo potrebbero anche farti delle proposte speciali, ma in queste 24 ore ti trovo esausto, nervoso, forse anche polemico.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Continuo a pensare che tu sia su un trampolino di lancio! Certo, il tuo é un segno si lascia spesso influenzare dalle circostanze: quindi, se attorno a te ci sono persone che non collaborano, se tu stesso ti trovi in una situazione conflittuale, se non hai ancora avuto il coraggio di operare dei tagli rispetto al passato, potresti trovarti solo a metà di un percorso che però porterà lontano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento hai bisogno di qualche gratifica in più! Ti trovo piuttosto all’erta: questa Luna nel segno provoca un weekend piuttosto polemico, ed é già da qualche giorno che senti di non essere d’accordo con le idee delle persone che hai vicino. Questo significa che possono esserci tensioni nell’ambito del lavoro, nelle questioni di carattere pratico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Entro domenica potrai confermare un incontro, potrai sentirti un pò più libero: infatti, domenica ci sarà la Luna nel tuo segno, e questo vuol dire che tutto quello che fai da adesso può portare lontano. Il tuo cuore é nuovamente innamorato o quantomeno tu hai una grande voglia di sfruttare questo bellissimo transito di Venere per qualcosa d’importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Devi stare un pò attento alle questioni di carattere economico. E’ probabile che i più fortunati o semplicemente quelli che possono mettersi in gioco, in questo momento abbiano una grande capacità d’azione, possono in qualche modo anche concludere accordi importanti. Chi ha già un’attività che va avanti da tempo e più favorito ma non escludo che ci siano anche buone opportunità per tutti quelli che lavorano come dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario