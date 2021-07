Paolo Fox, Oroscopo di oggi di giovedì 22 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Trovate difficoltà a tenere il passo. Concedetevi più libertà. La vostra gioia di vivere si sta ricaricando e tutto procede bene, a patto che non vi lasciate andare sul fronte fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non prendervi troppo sul serio. Prendete tutto alla lettera, il che è un peccato. State consumando le vostre riserve… Optate per la moderazione prima di non sapere più cosa pensare, ciò vi agiterebbe.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’atmosfera è tesa sul fronte della vostra relazione. Troverete un terreno d’intesa, quindi riflettete. Le circostanze vi permettono di mantenere la calma e razionalizzare la vostra vita privata al fine di migliorarla. Non ci sono nuvole in vista.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ultimamente vi siete scontrati in amore con una vostra scelta. La maggioranza di voi si rimprovera di aver fatto troppo per una persona e di non aver avuto molto in cambia. Sarebbe il caso di cominciare a pensare all’autunno e all’inverno e a tutto il 2022. E’ come se tu avessi delle idee, dei progetti oppure degli avanzamenti da portare avanti. Se il lavoro si sistemerà, forse in questo periodo è importante carpire cosa pensa il tuo cuore.

