Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 ottobre al 4 novembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 29 ottobre al 4 novembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 ottobre al 4 novembre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Cari amici del segno dell’Ariete, l’energia del weekend vi accende come una fiamma viva. In amore, il cuore batte più forte e potreste avvicinarvi a qualcuno che vi guarda con occhi sinceri. Le coppie ritrovano passione, i single brillano di carisma. Sul lavoro, Mercurio favorisce intuizioni geniali, ma attenzione a non fare tutto di fretta. In salute, un po’ di relax sarà la chiave per ricaricarvi. Tra sabato e domenica, concedetevi momenti di leggerezza: il fine settimana promette emozioni calde e autentiche.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amici del Toro, questo oroscopo del weekend vi invita a rallentare. L’amore chiede pazienza e dialogo: chi è in coppia potrà chiarire piccoli malintesi, mentre i single sentiranno il bisogno di stabilità. Sul lavoro, le stelle parlano di concretezza e risultati duraturi, ma evitate testardaggini. In salute, un po’ di riposo e una buona alimentazione faranno miracoli. Sabato e domenica saranno giornate ideali per dedicarvi a ciò che amate davvero, con un pizzico di romanticismo.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli curiosi, questa settimana vi vede al centro della scena! In amore, arrivano sorprese frizzanti e qualche incontro inaspettato. Le coppie ritrovano il gusto della complicità, mentre i single vivranno emozioni leggere ma intense. Nel lavoro, nuove opportunità bussano alla porta: restate flessibile e fidatevi dell’intuito. La salute migliora grazie a un atteggiamento più positivo. Il vostro oroscopo di sabato e domenica promette leggerezza, parole dolci e un sorriso che conquista.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Cari amici del Cancro, il vostro oroscopo profuma di tenerezza e riflessione. In amore, potreste sentirvi più sensibili del solito, ma questo vi avvicinerà alle persone giuste. Le coppie si sostengono, i single trovano un’intesa che tocca il cuore. Sul lavoro, mantenete la calma: le soluzioni arrivano con dolcezza. In salute, le emozioni influenzano il corpo: ascoltate ciò che sentite. Tra sabato e domenica, lasciatevi coccolare e vivete l’affetto senza riserve.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Voi del Leone, questo fine settimana vi vede splendere come non mai! In amore, la passione torna protagonista e chi vi circonda rimane affascinato dal vostro carisma. Le coppie vivranno un weekend di complicità, mentre i single potrebbero ricevere un messaggio inaspettato. Nel lavoro, successi e riconoscimenti sono dietro l’angolo. In salute, la vitalità è alle stelle. Il vostro oroscopo di sabato e domenica vi invita a godervi ogni attimo con cuore e coraggio.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cari amici della Vergine, l’oroscopo della settimana vi invita a rallentare i ritmi. L’amore richiede calma e sincerità: le coppie si ritrovano dopo giorni di tensione, i single riscoprono il piacere del corteggiamento autentico. Sul lavoro, Saturno vi guida verso scelte concrete e solide. La salute migliora se concedete spazio al relax e al sonno. Sabato e domenica saranno giornate ideali per ritrovare equilibrio interiore e serenità domestica.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia armoniosa, la vostra settimana sarà dedicata all’amore e alla bellezza. Le stelle parlano di incontri dolci e gesti gentili. Le coppie riscoprono il piacere di stare insieme, i single vengono attratti da sguardi intriganti. Nel lavoro, Venere vi aiuta a mediare e a ottenere consenso. In salute, state meglio se curerete l’estetica e l’alimentazione. Il vostro oroscopo è una sinfonia di equilibrio e fascino.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Misteriosi del Scorpione, l’oroscopo del weekend vi trova profondi e magnetici. L’amore si tinge di emozioni intense: le coppie riscoprono una passione antica, i single vivono un incontro che lascia il segno. Sul lavoro, le stelle portano determinazione e nuove strategie vincenti. La salute è buona, ma occhio agli eccessi. Tra sabato e domenica, lasciatevi andare: la trasformazione che cercate comincia da dentro di voi.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questo weekend porta entusiasmo e libertà. In amore, il desiderio di avventura cresce: le coppie possono organizzare qualcosa di nuovo, i single hanno tutte le carte per fare colpo. Nel lavoro, Giove vi sorride e vi spinge verso progetti ambiziosi. In salute, energia e ottimismo non mancano. Il vostro fine settimana è un invito a vivere con leggerezza e fiducia nel futuro.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari del Capricorno, l’oroscopo vi invita a rallentare e a dedicarvi a voi stessi. In amore, serve chiarezza: le coppie trovano equilibrio dopo momenti di tensione, i single riflettono su ciò che vogliono davvero. Sul lavoro, siete concentrati e determinati, ma non trascurate il riposo. La salute migliora se alternate impegno e relax. Sabato e domenica portano serenità domestica e piccoli piaceri da gustare lentamente.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Visionari dell’Acquario, questa settimana profuma di novità. In amore, potreste sorprendervi a vivere un’emozione imprevista, le coppie si aprono a nuovi dialoghi. Sul lavoro, Mercurio stimola idee creative e soluzioni brillanti. In salute, l’energia mentale è alta, ma serve equilibrio fisico. Il vostro oroscopo di questa settimana parla di libertà, intuizioni e nuovi inizi che accendono il cuore.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, l’oroscopo vi invita ad ascoltare il cuore. In amore, torna la dolcezza: le coppie ritrovano armonia, i single si lasciano guidare dall’intuito. Sul lavoro, i sogni prendono forma grazie a un colpo di fortuna. In salute, la serenità emotiva è la chiave per sentirvi bene. Sabato e domenica regalano momenti romantici e ispirazione profonda: seguite il flusso delle emozioni, e tutto troverà il suo posto.