Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 14 al 20 giugno 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 14 al 20 giugno 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 14 al 20 giugno 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’ingresso di Venere nel segno del Leone accende il desiderio di vivere emozioni autentiche, favorendo sentimenti, creatività e rapporti familiari. La Luna Nuova tra il 15 e il 16 giugno apre una fase di rinnovamento nella vita quotidiana, con novità che potrebbero arrivare quando meno ve lo aspettate. Favoriti gli incontri e le relazioni con Leone e Bilancia.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’energia di Venere in Leone rende più intense le emozioni e può portare qualche momento di tensione o gelosia nei rapporti di coppia. Niente che non possa essere superato con il dialogo. La Luna Nuova di lunedì invita invece a concentrarsi sugli aspetti economici e professionali, con possibilità interessanti sul fronte delle entrate.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il Sole continua a sostenere il vostro segno e, anche se Venere cambia posizione, il vostro magnetismo resta elevato. Marte mantiene vivace la sfera relazionale, favorendo nuove conoscenze e consolidando i rapporti già esistenti. Alcuni progetti richiederanno ancora pazienza, ma sul lavoro è il momento di guardare avanti con fiducia.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La settimana invita a valorizzare gli sforzi fatti negli ultimi mesi. La Luna Nuova porta occasioni da cogliere con coraggio, purché si mantenga un approccio concreto nelle questioni burocratiche e amministrative. In amore il fascino non passa inosservato e gli incontri più promettenti potrebbero arrivare da Pesci e Vergine.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con Venere che entra nel vostro segno si apre una stagione particolarmente favorevole ai sentimenti e alle relazioni. Cresce il desiderio di mettersi in gioco e di condividere emozioni sincere. Sul lavoro, però, sarà utile procedere senza fretta: alcune idee hanno bisogno di tempo per svilupparsi nel modo migliore. Nuove amicizie e incontri sono dietro l’angolo.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L’atmosfera della settimana potrebbe rendervi più competitivi e sensibili alle provocazioni. Evitate inutili polemiche nell’ambiente professionale e trovate il modo di scaricare lo stress accumulato. In campo sentimentale è arrivato il momento di fare chiarezza e scegliere con decisione la direzione da seguire.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le responsabilità rischiano di pesare più del necessario, soprattutto se pretendete troppo da voi stessi. Cercate di alleggerire le aspettative e di concedervi maggiore serenità. La Luna Nuova porta energie positive nei sentimenti e potrebbe favorire la nascita di una relazione speciale o il rafforzamento di un legame già esistente.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’arrivo di Venere in Leone potrebbe alimentare qualche confronto acceso, soprattutto nelle relazioni più importanti. Meglio evitare battaglie di principio e concentrare le energie sugli obiettivi concreti. La settimana si presenta infatti particolarmente interessante per affari, accordi e questioni economiche.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Giugno continua a portarvi movimento e cambiamenti. Alcune relazioni richiederanno decisioni importanti, mentre Venere in Leone vi restituisce entusiasmo e voglia di avventura. Favoriti i viaggi, i contatti con persone nuove e le opportunità che possono tradursi anche in vantaggi economici.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Finalmente Venere smette di mettervi alla prova e vi permette di vivere i sentimenti con maggiore spontaneità. Chi vi sta accanto apprezzerà il vostro lato più autentico, a patto che siate disposti ad aprirvi. Sul fronte professionale servirà ancora pazienza: alcune risposte tardano ad arrivare, ma il momento giusto non è lontano.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le emozioni chiedono spazio e attenzione. Per una volta sarà importante ascoltare il cuore più che la ragione. Nonostante qualche stanchezza accumulata, il cielo favorisce il romanticismo e le relazioni sincere. Il lavoro richiede ancora impegno e concentrazione, ma le soddisfazioni arriveranno gradualmente.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La Luna Nuova vi rende particolarmente riflessivi e inclini all’analisi. Per evitare di perdere energie in pensieri inutili, concentratevi sugli aspetti pratici della vita quotidiana. Organizzazione, trattative e pianificazione saranno i vostri punti di forza. Settimana positiva anche per chi lavora nel mondo creativo e artistico.