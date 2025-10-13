Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal’13 al 19 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal’13 al 19 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal’13 al 19 ottobre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana movimentata per voi dell’Ariete. Marte stimola la voglia di agire, ma sarà importante non cedere a eccessi di impulsività, soprattutto nei rapporti professionali. In amore, chi è single potrebbe vivere un incontro inaspettato. Le coppie già consolidate sentiranno la necessità di chiarire alcune incomprensioni. Sul fronte economico, meglio rimandare investimenti rischiosi a un’altra volta.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Coloro del segno del Toro avranno giornate di maggiore stabilità rispetto alle scorse settimane. Venere favorisce il dialogo con il partner e aumenta il fascino personale. In ambito lavorativo, invece, serve maggiore concretezza: alcune trattative si concluderanno, ma richiederanno pazienza. Attenzione agli eccessi alimentari: il benessere dipenderà dall’equilibrio della vostra alimentazione.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana dinamica e stimolante per voi dei Gemelli. Mercurio regala nuove opportunità professionali in arrivo, ma servirà concentrazione per non disperdere le energie. In amore, i cuori solitari vivranno emozioni improvvise, mentre le coppie dovranno evitare contrasti inutili e di poco conto. Possibile piccolo guadagno extra o proposta interessante legata al vostro lavoro.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amici del Cancro vivrete una settimana altalenante. La Luna accentua la sensibilità e potrebbe portare momenti di malinconia. Tuttavia, sul piano affettivo, c’è spazio per una maggiore vicinanza con il partner. In ufficio, i progetti prendono forma ma non mancheranno discussioni. Prendersi cura del riposo sarà essenziale per affrontare al meglio le giornate.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Coloro del segno del Leone avranno energie rinnovate. La settimana è ideale per farsi notare sul lavoro: iniziative e coraggio verranno premiati. In amore, le coppie vivranno dei bellissimi momenti di intensità, mentre i single potranno ricevere un invito speciale da qualcuno. Attenzione alle spese impulsive: meglio programmare i conti con prudenza in questo periodo.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine si apre un periodo di riflessione. Sarà importante analizzare bene le scelte da compiere, senza fretta. Venere invita alla sincerità nei rapporti, sia sentimentali che familiari. Nel lavoro, invece, arriveranno riconoscimenti per l’impegno dimostrato. Ottimo momento per occuparsi della salute e riprendere buone abitudini.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana positiva per la Bilancia, grazie a influssi favorevoli di Mercurio e Venere. Nei rapporti affettivi torna la complicità e i single avranno occasioni di incontro. A livello professionale, un progetto a lungo atteso inizia a dare risultati. Attenzione, però, a non trascurare il riposo: lo stress accumulato potrebbe pesare.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Voi dello Scorpione sarete protagonisti di una settimana intensa. Plutone stimola la determinazione, ma anche l’autocritica. In amore, le coppie dovranno affrontare questioni rimaste in sospeso. Per i single, possibili passioni improvvise. A livello economico, prudenza negli accordi finanziari: leggere bene ogni dettaglio perchè sarà fondamentale.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario arriva un periodo di entusiasmo. Giove porta nuove opportunità professionali e maggiore ottimismo. In amore, chi è in coppia potrà rafforzare il legame, mentre i single vivranno flirt leggeri ma piacevoli. È il momento giusto per pianificare viaggi o nuove esperienze.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno dovrà fare i conti con qualche rallentamento. Saturno invita alla pazienza, soprattutto nelle questioni lavorative. In amore, possibili incomprensioni dovute a orgoglio e rigidità. Tuttavia, la fine della settimana porterà maggiore serenità. Dal punto di vista economico, meglio mantenere prudenza e non esporsi troppo.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settimana di grandi idee per voi cari amici dell’Acquario. La creatività sarà protagonista e potrà essere valorizzata anche nel lavoro. Nei rapporti affettivi, c’è voglia di libertà e leggerezza. Le coppie stabili vivranno momenti di complicità, mentre i single avranno occasioni interessanti. Buona energia per intraprendere nuove attività lavorative.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivranno giornate emozionanti, ma a tratti confuse. Nettuno stimola la fantasia, ma può rendere difficile distinguere tra sogno e realtà. In amore, i sentimenti saranno intensi e i legami già avviati potranno consolidarsi. Nel lavoro, invece, servirà maggiore organizzazione per non perdere opportunità importanti.