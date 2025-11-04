Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 novembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 novembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 novembre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per coloro dell’Ariete, la settimana inizia con grande slancio. Marte stimola la determinazione e favorisce iniziative professionali importanti. In amore, i single potrebbero vivere incontri molto stimolanti, mentre le coppie sentiranno il bisogno di chiarire alcune incomprensioni in atto. È il momento ideale per concentrarsi su progetti personali, senza lasciarsi distrarre da altro.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il segno del Toro vivrà giornate di stabilità e armonia. Venere favorisce i rapporti affettivi e aiuta a rafforzare i legami già esistenti. Sul lavoro, si presenteranno occasioni da valutare con molta attenzione, soprattutto in ambito finanziario. È consigliabile evitare spese inutili e superflue e dedicare più tempo alla cura di sé stessi.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli avranno una settimana dinamica e tanto creativa. Mercurio stimola la comunicazione e facilita l’avvio di nuovi importanti progetti. In amore, le relazioni consolidano la complicità, mentre i single potranno vivere flirt interessanti. Energia positiva per affrontare le attività quotidiane, ma attenzione a non disperdere le vostre energie.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, la settimana sarà caratterizzata da sensibilità e introspezione. La Luna evidenzia la necessità di riflettere su relazioni e scelte personali. Le coppie dovranno affrontare eventuali tensioni con dialogo e comprensione. Sul lavoro, la pazienza sarà fondamentale per portare a termine compiti complessi.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone vivrà giornate brillanti e piene di energia. La fiducia in sé stessi permetterà di affrontare nuove sfide professionali. In amore, la passione e il romanticismo saranno protagonisti: i single potrebbero fare incontri sorprendenti, mentre le coppie vivranno momenti di intensa complicità.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il segno della Vergine dovrà prestare attenzione ai dettagli in questa settimana. Il lavoro richiederà organizzazione e precisione, ma i risultati saranno gratificanti. In amore, Venere invita a avere chiarezza e alla sincerità: comunicare i propri sentimenti eviterà incomprensioni. Ottimo momento per prendersi cura della salute e delle abitudini quotidiane.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vivrà una settimana equilibrata e costruttiva. Mercurio supporta le comunicazioni e favorisce la risoluzione di problemi. Nei rapporti sentimentali cresce l’intesa e i single avranno buone possibilità di incontri tanto piacevoli. È consigliabile prendersi anche momenti di pausa per ricaricare le energie.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il segno dello Scorpione sarà protagonista di una settimana intensa. Plutone stimola profondità e desiderio di cambiamento. In amore, i legami si rafforzeranno ancora di più, mentre i single potrebbero vivere emozioni improvvise. Sul lavoro, meglio ponderare bene le decisioni e non lasciarsi trasportare dall’impulsività.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario vivrà giorni di entusiasmo e vitalità. Giove favorisce nuove opportunità professionali e favorisce progetti ambiziosi. In amore, le relazioni si rafforzeranno, e i single potranno vivere esperienze piacevoli e stimolanti. Momento ideale per pianificare viaggi o attività nuove.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno arriva una settimana di pragmatismo e riflessione. Saturno richiede pazienza e concentrazione per affrontare eventuali ostacoli. In amore, sarà importante il dialogo per evitare tensioni. Sul lavoro, la costanza sarà premiata, ma è consigliabile non esporsi troppo a rischi finanziari.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario avrà giornate ricche di creatività e nuove idee. Il lavoro beneficia di intuizioni originali, mentre l’amore offre occasioni di incontri stimolanti. Le coppie troveranno complicità, mentre i single potranno fare nuove conoscenze interessanti. Energia positiva per sperimentare attività innovative.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivranno una settimana emotivamente intensa. Nettuno stimola l’immaginazione e la sensibilità, rendendo i rapporti affettivi profondi e significativi. Nel lavoro, occorre maggiore organizzazione e concentrazione per non perdere opportunità. Momento adatto anche per riflettere sulle proprie aspirazioni e obiettivi.