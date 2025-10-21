Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 20 al 26 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà una settimana di determinazione e iniziativa. Marte dona energia e coraggio al vostro segno, utili soprattutto nel vostro lavoro, dove sarà possibile avviare nuovi progetti interessanti. In amore, chi è in coppia potrà ritrovare la passione, mentre i single avranno nuove occasioni di incontri stimolanti. Attenzione a non trascurare il vostro riposo: l’eccesso di attività potrebbe affaticare il vostro fisico.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Voi del segno del Toro vivrete giornate all’insegna della stabilità, ma dovrete fare attenzione a non cadere nella monotonia. Venere favorisce i rapporti affettivi e sostiene i legami di lunga data. In ambito lavorativo, potrebbero arrivare conferme attese da molto tempo. Sul piano finanziario invece, meglio mantenere prudenza ed evitare spese superflue e inutili.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per voi del segno dei Gemelli si prospetta una settimana dinamica e piena di movimento. Mercurio vi regala idee brillanti, utili per affrontare situazioni che possono risultare molto complesse. In amore, i single potranno vivere bellissimi flirt leggeri, mentre le coppie dovranno imparare a gestire qualche divergenza. Possibile piccolo guadagno extra legato a un progetto parallelo, congratulazioni.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro dovrà affrontare giornate altalenanti. La sensibilità sarà accentuata e potrebbe portare a momenti di malinconia. Tuttavia, la Luna offre occasioni di chiarimento con il partner o con la famiglia. Nel lavoro, servirà maggiore organizzazione per non lasciarsi sfuggire opportunità. Attenzione alle spese impulsive.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone avrà una settimana molto brillante. L’energia solare e la fiducia in sé stessi aiuteranno a raggiungere risultati importanti. In amore, il romanticismo sarà il vero protagonista: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potranno ricevere un invito speciale. A livello economico, possibili nuove entrate.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine è tempo di concretezza. Il lavoro richiederà impegno, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore, Venere invita alla sincerità e al dialogo costruttivo. Chi è single dovrà abbandonare la timidezza per cogliere nuove occasioni. Ottimo periodo per curare la salute e riorganizzare le proprie abitudini.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vivrà una settimana equilibrata. Mercurio porta chiarezza nei rapporti e sostiene la comunicazione. In campo professionale, alcuni progetti rimasti in sospeso possono finalmente concludersi. In amore, cresce l’armonia e i cuori solitari potranno fare incontri promettenti e interessanti. Attenzione allo stress: concedersi momenti di relax sarà utile al vostro fisico.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per voi dello Scorpione arriva un periodo di profondità e intensità emotiva. Plutone stimola riflessioni interiori che porteranno a scelte importanti. Nei rapporti di coppia sarà il momento giusto per chiarire questioni rimaste sospese. I single potranno vivere passioni improvvise ed entusiasmanti. Nel lavoro, prudenza nelle collaborazioni con gli altri.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario sarà protagonista di una settimana di entusiasmo e con tanta vitalità. Giove favorisce nuove opportunità, anche in ambito professionale. In amore, i rapporti si rafforzeranno, mentre i single vivranno incontri intriganti. È il momento ideale per pianificare viaggi o iniziare nuovi percorsi di crescita personale. Bravi.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno si prospetta una settimana impegnativa. Saturno porta rallentamenti che richiederanno pazienza. In amore, possibili incomprensioni da affrontare con maggiore apertura. Sul lavoro, i risultati arriveranno ma solo con perseveranza. La gestione delle finanze richiederà attenzione e prudenza.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario vivrà giornate ricche di creatività e spirito innovativo. Nel lavoro sarà possibile portare avanti idee originali con successo. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di complicità, mentre i single potranno fare incontri fuori dal comune. Energia buona per attività sportive e nuovi interessi.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci la settimana sarà intensa e carica di emozioni. Nettuno stimola la fantasia, ma potrebbe rendere difficile mantenere i piedi per terra. In amore, i sentimenti saranno profondi e le coppie potranno rafforzare il loro legame. Nel lavoro, attenzione a non confondere sogni con realtà: servirà maggiore organizzazione.