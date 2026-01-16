Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che tempo che fa omaggiano la grande ed unica Ornella Vanoni con uno speciale dal titolo “Ornella senza fine” in onda in prima serata sul Nove. Un coro di voci a cui partecipano tantissimi amici, ospiti e colleghi pronti a ricordare la mitica Ornella.

Ornella Vanoni, lo speciale di Che tempo che fa dal titolo “Ornella senza fine” sul Nove

Cresce l’attesa per lo speciale “Ornella senza fine” pensato da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per ricordare Ornella Vanoni. Lo scorso 21 novembre 2025, all’età di 91 anni, ci ha lasciato una delle regine eterne della musica italiana. Un’Artista di quelle che non ci saranno più che ha lasciato un vuoto immenso nel panorama artistico, musicale e culturale italiano. Una voce unica, una donna libera capace di conquistare tutti: da chi ascoltava le canzoni della mala fino alle generazioni più giovani che l’hanno conosciuta grazie al programma “Che tempo che fa”.

Domenica 18 gennaio 2026 dalle ore 20.30 va in onda sul NOVE lo speciale “Ornella senza fine” condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno deciso di dedicare la prima puntata del nuovo anno di Che tempo che fa alla loro grande amica. Una serata di grande musica tra esibizioni e performance di amici e colleghi che hanno collaborato e lavorato con la Vanoni, ma anche momenti di riflessioni e aneddoti.

Iniziamo a svelarvi i grandi artisti che domenica 18 gennaio sul Nove omaggeranno Ornella Vanoni nello speciale #OrnellaSenzaFine… a partire da @morandi_g ❤️ pic.twitter.com/PPVp07L4aj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 9, 2026

Gli ospiti di Ornella senza fine, lo speciale di Che tempo che fa dedicato alla Vanoni

Un cast davvero stellare quello annunciato da Fabio Fazio per lo speciale “Ornella senza fine” dedicato alla Vanoni tramesso domenica 18 gennaio 2026 sul NOVE. A cominciare da Fiorella Mannoia, Annalisa e Gianni Morandi. Presente anche Francesco Gabbani, autore di “Un sorriso dentro al pianto”, uno degli ultimi successi dell’interprete.

Non solo, possiamo anticiparvi che ci saranno anche Mahmood con cui Ornella Vanoni aveva duettato sulle note di “Santallegria”, ma anche Marco Mengoni ed Elisa. Tra gli amici che hanno deciso di partecipare per omaggiare e ricordare Ornella c’è anche Loredana Bertè che non poteva mancare a questa serata che si preannuncia imperdibile. Infine tra gli ospiti anche Virginia Raffaele che in passato ha imitato la cantante con tanto di complimenti da parte della stessa Vanoni. E ancora: Malika Ayane, Emma, Diodato, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi e Toquinho.

L’appuntamento con “Ornella Vanoni senza fine” è per domenica 18 gennaio 2026 sul NOVE.