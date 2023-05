Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati. A confermare la notizia, la stessa influencer che su Twitter, scoppia in lacrime e fa una specifica richiesta ai fan. Scopriamo insieme cosa è successo tra gli “Oriele” così come li chiamano i fans: ovvero Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli rompe con Daniele Dal Moro e piange in diretta su Twitter: la richiesta ai fan

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono dunque lasciati: la Marzoli ha smesso di seguire Daniele sui social e con le valigie pronte è partita da sola per Milano, lasciando Verona, città di Dal Moro. Inoltre ha fatto una richiesta specifica ai fan su Twitter: “Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…”.

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo🙏🏻 non sto bene. Grazie… — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) May 28, 2023

Ma cosa avrebbe scatenato questa decisione così repentina? Certo è che i due hanno avuto sempre un rapporto turbolento, alternato da molti alti e bassi. Anche nella Casa del Grande Fratello erano soliti litigare furiosamente per poi riappacificarsi. I motivi alla base erano sostanzialmente gelosie stupide. E pare che questa rottura sia dovuta per l’ennesima volta alla gelosia.

Nello specifico: i due avrebbero litigato per colpa di una segnalazione arrivata ad Oriana. Nella quale si evince che Dal Moro stia seguendo sui social una ragazza conosciuta da poco a cui avrebbe messo molti like.

“Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi”. Il messaggio della Fan con tanto di screen.

La Marzoli avrebbe chiesto spiegazioni a Daniele: lui perdendo la pazienza si è sfogato su Twitter mandando a qual paese i fan.

“Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters… L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andate a fare in c*lo! Bye”.

Un duro sfogo che gli è valsa la sospensione dell’account Twitter.

Sarà veramente finita tra i due? Gli Oriele dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ci hanno abituato a grandi litigi e immediatamente dopo a grandi riappacificazioni. Per cui i fan non disperino, è probabile che molto presto splenda di nuovo il sole e torni il sereno sulla coppia.