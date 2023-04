La finale del Gf Vip 7 si avvicina ed è utile analizzare il percorso dei finalisti e delle finaliste di quest’edizione complicata. Sei mesi di emozioni positive e negative, liti, pianti, amori e frequentazioni più o meno importanti. Alfonso Signorini e l’intera produzione Endemol hanno portato a termine tra alti e bassi un’edizione marchiata dalla vicenda Bellavia e ridimensionata dall’intervento, in extremis, di Pier Silvio Berlusconi. La seconda finalista ad essere analizzata, da SuperGuida Tv, è Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli: i pro e i contro del percorso al Gf Vip 7

Oriana Marzoli approda in Italia e al Gf Vip7 direttamente da Madrid. La sua clip di presentazione è stata un ottimo biglietto da vista affinchè la bombastica regina dei reality potesse scatenare l’interesse di alcuni maschietti in casa, in primis Antonino Spinalbese.

In effetti, la prima dinamica molto costruita da fuori, è stata far cedere Spinalbese del quale sapeva tutto. Poi, dopo un breve momento di amicizia con Antonella Fiordelisi si è sviluppata la dinamica che le ha viste scontrarsi fino alla fine, definendole come le protagoniste dell’edizione.

Oriana Marzoli è stata un personaggio perfetto per questo Gf Vip 7 in quanto scorretta e incurante delle regole. Per sua stessa ammissione, il suo modo di fare televisione e di vivere un reality negli altri paesi tra cui Cile e Spagna è molto diverso rispetto a quanto si è dovuta trattenere in Italia.

Molte volte ha dato al programma ciò di cui aveva bisogno capendo bene come scontrarsi e con chi ma altre è caduta in atteggiamenti per cui la squalifica sarebbe stata immediata.

I pro per la vittoria del Gf Vip 7 di Oriana Marzoli sono anche i suoi contro. Centrale è, sicuramente, la totalità del suo personaggio. Nella sua permanenza a Cinecittà non si è fatta mancare nulla: scontri trash, love story, strategie di gruppo, scontro con l’opinionista Sonia Bruganelli, il lato umano con riferimento al rapporto difficile con il padre e di conseguenza, con gli uomini nella sua vita.

Oriana Marzoli: familiari, amici e social

La storia familiare di Oriana Marzoli è stata raccontata attraverso la linea della vita e con la presenza della madre Cristina. La sorpresa è stato uno dei momenti più esilaranti del Gf Vip 7 dal momento che la signora Cristina ha sviluppato un monologo che ha steso a terra Signorini e il pubblico. Altro personaggio citato nella casa è il suo cane Cocco che sta bene nonostante i giuramenti in suo onore.

La potenza social di Oriana Marzoli è indubbia tanto che i suoi 2,2 milioni di followers l’hanno sostenuta con aerei e hashtag specifici per la sua coppia con Daniele Dal Moro (#oriele) e per la sua amicizia con Luca Onestini (#orianistas).