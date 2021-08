Olivia Forte Come La Verità arriva su Canale5. La miniserie francese in due puntate, andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 3 e il 10 Agosto, in prima serata, alle ore 21:45. Vediamo il cast, la trama e le anticipazioni.

Trama e Anticipazioni di Olivia Forte Come La Verità

Un palinsesto estivo ricco di serie tv straniere e soggetto a continui cambiamenti è stato allestito per un pubblico che potrebbe non annoiarsi, restando in casa. La mini-serie Olivia Forte Come La Verità ha come protagonista un’avvocatessa madre single alle prese con dei casi alquanto complessi.

Si tratta di uno spin-off della serie tv, sempre francese, La mia vendetta. La protagonista, dieci anni prima, aveva perso la propria famiglia in un omicidio travestito da incidente. La sua vendetta si consumò, infiltrandosi nella famiglia benestante dell’ex fidanzato. Quest’ultimo non comparirà in Olivia Forte Come La Verità nonostante si riveli essere il padre della figlia di Olivia Alessandri.

Ritroviamo, quindi, una donna forte ma fragile con tante domande. Olivia Alessandri, apre uno studio legale a Nizza per aiutare i meno fortunati ma si imbatterà in storie ricche di guai. A complicare la sua vita è la crescita della figlia, Lou che le darà del filo da torcere. Il rapporto madre-figlia non sarà quello di due amiche complici, anzi.

Olivia Forte Come La Verità, un crime dalle tematiche necessarie

L’attrice protagonista Laëtitia Milot, Miss Lingerie 2003 per il Magazine FHM, si dichiara entusiasta del ruolo:

“Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi. Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti”.

Cast di Olivia, forte come la verità

Olivia Alessandri, interpretata da Laëtitia Milot.

Solène Roman, interpretata da Cyrielle Debreuil.

Blanchot, interpretato da Philippe Duquesne.

Laurent Spagnolo, interpretato da Cyril Lecomte.

Clotilde, interpretata da Lola Dubini.

Alexis Alban, interpretato da Éric Berger.

Keller, interpretato da François-David Cardonnel.

Lou Alessandri, interpretata da Dionea Daboville.

Christophe, interpretato da Xavier Lemaître.

Emma Bosco, interpretato da Maud Baecker.

Guillaume de Chambure, interpretato da Jean-Yves Berteloot.

Yohan, interpretato da Florian Dahan.

La Regia è di Thierry Binisti.

Dov’è ambientata la Serie TV

Olivia Forte Come La Verità è ambientata nel Sud della Francia tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza. Paesaggi magnifici incorniciano questa serie tv dai toni crime.

Se riuscirà ad appassionare il pubblico di Canale5, lo diranno gli ascolti. Non resta che prendere posto davanti al televisore, domani sera.