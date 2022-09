Tutto pronto per la prima edizione di “Nudi per la vita“, il nuovo docu-reality condotto da Mara Maionchi con la partecipazione di Marcello Sacchetta su Rai2. Ecco per voi tutti i concorrenti pronti a cimentarsi in prove di ballo per una giusta causa.

Nudi per la vita, il format e i conduttori

Lunedì 12 settembre 2022 va in onda la prima puntata di “Nudi per la vita“, il nuovo programma prodotto da Blu Yazmine e affidato alla conduzione di Mara Maionchi con la partecipazione dell’ex ballerino di Amici Marcello Sacchetta. Si tratta di un nuovo format televisivo che vedrà 12 concorrenti vip cimentarsi in prove di ballo strizzando l’occhio a due film cult come “Full Monty” per gli uomini e “Moulin Rouge” per le donne. Un programma sicuramente divertente visto che i concorrenti dovranno calarsi nei panni di spogliarellisti/e, ma per una giusta causa visto che l’obiettivo finale è discutere di prevenzione del tumore al seno e della prostata.

Per la Maionchi, ex giudice di X Factor e personaggio televisivo irriverente e sopra le righe, si tratta della prima esperienza come conduttrice. Una nuova sfida che ha accettato con grandissimo entusiasmo considerando anche la giusta causa del programma. “Per la mia generazione la tv pubblica è Mamma Rai. Se ti chiama la mamma, rispondi” – ha detto la discografica. Ma chi sono i concorrenti vip della prima edizione? Scopriamolo insieme!

Nudi per la vita 2022, i concorrenti della prima edizione

12 sono i concorrenti famosi pronti a mettersi in gioco nella prima edizione di “Nudi per la vita”. Da un lato abbiamo il gruppo dei maschi che dovranno cimentarsi in prove di ballo e performance imitando il film “Full Monty”:

Gabriele Cirilli

Antonio Catalani

Francesco Paolantoni

Gianluca Gazzoli

Memo Remigi

Gilles Rocca

Poi ci sono sei donne vip che dovranno ballare in stile “Moulin Rouge”:

Maddalena Corvaglia

Valeria Graci

Alessandra Mussolini

Brenda Lodigiani

Corinne Cléry

Elisabetta Gregoraci