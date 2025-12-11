Dal talent show al palco dell’Ariston, Nicolò Filippucci continua la sua ascesa, sfiorando il sogno di approdare al Festival di Sanremo. Il giovane artista umbro, classe 2006, ha superato la semifinale di Sanremo Giovani dopo un confronto serrato con Petit, trasmesso in seconda serata su Rai 2. Tra i dodici sfidanti iniziali, soltanto sei hanno ottenuto il pass per la serata conclusiva del 14 dicembre. Nel frattempo, “Laguna”, il suo brano in gara, è già diventato un successo virale, superando in poche settimane il mezzo milione di ascolti e conquistando il pubblico più giovane.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Nicolò Filippucci

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Nicolò Filippucci. Ai nostri microfoni, il cantante ha dichiarato: “Devo ammettere che non me l’aspettavo: è stata una sfida intensa e molto combattuta. Sono davvero emozionato e non vedo l’ora che arrivi domenica. Sono felicissimo e grato per questa opportunità”. Per Nicolò Filippucci il Teatro Ariston non è soltanto un palco, ma il simbolo di un sogno che coltiva fin da bambino. Salirci da protagonista rappresenta per lui un’emozione unica e la conferma che il suo percorso sta prendendo la direzione giusta: “È senza dubbio un palco straordinario, quello che tantissimi artisti italiani sognano di poter calcare. Per me rappresenta un desiderio che porto dentro fin da quando ero bambino, quindi arrivarci sarebbe davvero qualcosa di meraviglioso”.

Ad essere arrivati in finale con lui anche Antonia e Senza Cri con cui aveva condiviso già l’esperienza lo scorso anno di Amici: “Assolutamente sì. Con Antonia e Senza Cri ho condiviso tanto durante il programma: abbiamo passato momenti importanti insieme. Ritrovarli qui è davvero bello, e sono felice che siano ancora con me in questa gara”. Proprio ad Amici, Nicolò era stato eliminato ad un passo dalla finale. Per lui però questa esperienza di Sanremo non ha il sapore del riscatto: “A dire la verità no, non lo vivo come un riscatto, ma come la naturale continuazione di un percorso. Sto facendo molte esperienze, cercando di mettermi alla prova in cose nuove, e sono davvero felice di ciò che sto vivendo adesso. Spero solo di poterne fare tante altre in futuro”. Nicolò ha anche parlato della sua avventura ad Amici: “Devo dire che mi porto dietro davvero molto: abbiamo lavorato insieme per tanti mesi e in quel periodo ho imparato tantissimo. Non ho ancora sentito Maria, ma mi farebbe davvero piacere poterlo fare”.

Il brano “Laguna” è il più ascoltato tanto da superare il mezzo milione di stream sulle piattaforme digitali. “Sono molto contento dell’affetto dei fan, non smetterò mai di ringraziarli”, ha dichiarato.