Il Natale è alle porte e la piattaforma streaming ha in serbo tantissimi regali per i milioni di abbonati. Ecco tutte le novità in uscita a dicembre 2023 su Netflix, la piattaforma streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di dicembre 2023

Il mese di dicembre 2023 inizia col botto su Netflix con l’arrivo della seconda stagione di “Odio il Natale 2“, la serie natalizia con protagonista Pilar Fogliati. Lo scorso anno ci eravamo lasciati con un interrogativo: chi suona alla porta di Gianna la sera della vigilia di Natale? A distanza di un anno scopriremo chi ha bussato alla porta di Gianna che oramai non è più single e si prepara così a trascorrere il primo natale in coppia. Purtroppo la protagonista commetterà un errore che metterà fine alla sua relazione. Riuscirà giusto in tempo per Natale a farsi perdonare dal suo ex? La serie, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, è diretta da Laura Chiossone, vede nel cast: Pilar Fogliati e le new entry Pierpaolo Spollon e Chiara Bono.

L’8 dicembre, invece, arriva “Il mondo dietro di te” tratto dal romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam. Il film, diretto e sceneggiato da Sam Esmail, vede nel cast: Julia Roberts, Ethan Hawke e Charlie Evans. Durante un fine settimana una vacanza di famiglia viene sconvolta da due estranei arrivati nel cuore della notte per sfuggire a un cyberattacco che diventa sempre più terrificante. Cosa succederà? Cresce l’attesa poi per l’uscita della seconda ed ultima parte di “The Crown 6” in uscita il 14 dicembre. Dopo aver raccontato la tragica storia d’amore tra Lady Diana e Dodi Al Fayed conclusasi con la morte della Principessa, la serie traccia gli ultimi anni della Corona Inglese con protagonisti Kate e William interpretati da Ed McVey e Meg Bellamy.

Infine il 29 dicembre arriva “Berlino“, la serie spin-off de La casa di Carta su uno dei personaggi più amati di sempre. Esther Martínez Lobato e Álex Pina, i creatori della serie, durante la conferenza stampa di presentazioni hanno anticipato: “il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso “. Nel ruolo di Berlino ritroveremo l’attore Pedro Alonso. Nel cast anche: Michelle Jenner interpreta Keila, Tristán Ulloa è Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino. Da segnalare anche: “Maestro” e “Rebel Moon“.

