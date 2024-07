Il mese di agosto è appena iniziato e Netflix è pronta a tenere compagnia ai milioni di abbonati durante le vacanze. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone film e serie attesissime dai fan.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di agosto 2024

L’attesa per Emily in Paris 4 è finita. Netflix ha deciso di dividere in due parti la serie, amatissima dai giovanissimi, che racconta la storia di una giovane che da Chicago si è trasferita a Parigi. Nei primi quattro episodi la vedremo dover scegliere tra Alfie e Gabriel. In uscita anche l’ultima stagione dei The Umbrella Academy e una serie che già si preannuncia essere al numero 1 del catalogo: il medical drama Respira, con Manu Rios, l’attore che interpretava Patrick in Elite. Per quanto riguarda i film, da non perdere è Bussano alla Porta.

Le serie di agosto di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di agosto su Netflix.

Unstable S2 , 1 agosto

, 1 agosto Arrivare a te S3 , 1 agosto

, 1 agosto Come uccidono le brave ragazze , 1 agosto

, 1 agosto La casa delle bambole di Gabby S10 , 5 agosto

, 5 agosto The Umbrella Academy S4 , 8 agosto

, 8 agosto Emily in Paris S4 Parte 1 , 15 agosto

, 15 agosto KENGAN ASHURA S2 Parte 2 , 15 agosto

, 15 agosto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train Arc – Entertainment District Arc, SERIE, 15 agosto

– Mugen Train Arc – Entertainment District Arc, SERIE, 15 agosto CoComelon: Nuove avventure S3 , 19 agosto

, 19 agosto Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie , 22 agosto

, 22 agosto Mermaid Magic S1 , 23 agosto

, 23 agosto KAOS , 29 agosto

, 29 agosto Terminator Zero , 29 agosto

, 29 agosto Breathless, 30 agosto

I film di agosto di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio i film in uscita nel mese di agosto su Netflix.

Ferdinand , 1 agosto

, 1 agosto Rebel Moon – Parte 1: Director’s cut e Parte 2 , 2 agosto

, 2 agosto Saving Bikini Bottom , 2 agosto

, 2 agosto LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi , 4 agosto

, 4 agosto Bussano alla porta , 6 agosto

, 6 agosto Kingsman: Secret Service , 8 agosto

, 8 agosto Kingsman: Il cerchio d’oro , 8 agosto

, 8 agosto The Union , 16 agosto

, 16 agosto South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero , 17 agosto

, 17 agosto Mars Attacks! , 22 agosto

, 22 agosto John Wick 4, 24 agosto

24 agosto Marcel The Shell , 27 agosto

, 27 agosto The Deliverance – La redenzione, 30 agosto

Serie già disponibili e programmi in uscita