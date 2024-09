All’Arena di Verona la due giorni di musica organizzata e promossa da RTL 102.5 e Radio Zeta, la prima radiovisione d’Italia e la radio della Generazione Zeta ha animato l’Arena di Verona con il Power Hits Estate e il Future Hits Live, con grandi artisti della musica che con la loro musica hanno riempito le radio italiane. A trionfare al Power Hits Estate è stata la coppia formata da Analisa e Tananai con il brano Storie Brevi. Tra i tanti artisti in gara c’erano anche i Negramaro, storico e amatissimo gruppo musicale italiano, che proprio quest’anno è tornato al Festival di Sanremo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuliano Sanzioni e si suoi compagni di avventura. Ecco cosa ci hanno raccontato ai nostri microfoni.

Negramaro al Power Hits Estate di RTL 102.5 – Intervista

Negramaro al Power Hits Estate di RTL 102.5 nella magica cornice dell’Arena di Verona. Una estate piena di Lune Piene, che “Luna Piena” è stata la vostra?

“Una estate piena di musica, di concerti, di tanto lavoro che vedrete a breve. In autunno uscirà il ostro nuovo album registrato a Berlino, in uno studio dove hanno registrato i nostri miti. Devo dire che la nostra Luna Piena è stata veramente intensa, ed ha a che fare con il nostro concerto e con tuto quello che stiamo preparando. È ancora piena questa luna insomma”.

So che ci sono dei progetti: cosa dobbiamo aspettarci?

“Sicuramente l’uscita dell’album, che non vediamo l’ora di pubblicare anche noi. Poi a seguire durante il prossimo anno ci sarà il nostro tour, torniamo a suonare nei palazzi dello sport”.

Non ci resta quindi che aspettare l’autunno per scoprire cosa ci regaleranno in termini musicali i Negramaro e successivamente ammirare la magnificenza di questo gruppo, fiore all’occhiello della musica italiana, in giro per i palasport durane il loro tour che li vedrà impegnati per gran parte del 2025.