Natale con uno sconosciuto 2 su Netflix: trama e cast della serie Tv

Goffa come Bridget Jones, romantica e irriverente come Love Actually, Natale con uno sconosciuto 2 debutta su Netflix per raccontare un’altra avventura natalizia di Johanne, infermiera trentenne alla ricerca di un fidanzato da portare al cenone con la famiglia. La serie Tv norvegese ha debuttato nel 2019 ricevendo fin da subito un ottimo responso da parte di pubblico e critica grazie ai suoi continui colpi di scena e agli intrecci narrativi che si snodano nel corso degli episodi. Natale con uno sconosciuto 2 è disponibile su Netflix per una maratona assicurata il 18 dicembre con sei nuovi episodi.

Natale con uno sconosciuto 2 su Netflix: la trama della seconda stagione

Chi non si è mai ritrovato nella situazione di Johanne? Mentre tutti gli altri suoi conoscenti sono innamorati o fidanzati, lei non ha ancora trovato il partner perfetto da presentare a Natale alla sua famiglia. Stanca di essere single, e decisa a evitare le domande indiscrete sulla sua vita sentimentale, inizia una ricerca che potrebbe condurla – oppure no – a trovare la persona della sua vita.

Nella seconda stagione, Johanne è ancora single e alle prese con problemi familiari. Sua madre se n’è andata di casa e lo spirito natalizio sembra perduto sempre. Intenzionata a celebrare lo stesso, si rimbocca le maniche per darsi da fare al meglio, mentre le persone intorno a lei vanno avanti con le loro vite. Tra vecchi amori che tornano nella sua vita e nuove persone all’orizzonte, Johanne dovrà imparare ad amare se stessa prima di iniziare una relazione con qualcuno.

Natale con uno sconosciuto 2: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast della serie Tv ritroviamo Ida Elise Broch nel ruolo della protagonista, l’infermiera trentenne Johannne; Gabrielle Leithaug è Jørgunn, sua coinquilina e migliore amica; Dennis Storhøi nel ruolo di Tor, il padre di Johanne; Anette Hoff nel ruolo di Jorid, madre di Johanne; Hege Schøyen è Bente, dirigente delle infermiere nell’ospedale; Bjørn Skagestad è Bengt Erik, politico e uomo d’affari; Felix Sandman è Jonas, un diciottenne che Johanne conosce online; Line Verndal è Eira, una dipendente dell’ospedale; Oddgeir Thune è il dottor Henrik; Arthur Hakalahti interpreta Sebastian.